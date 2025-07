Tennislegende Novak Djokovic kondigde na zijn nederlaag in de halve finale op Wimbledon aan dat hij ook volgend jaar mee wil doen op het heilige gras, maar voormalig topspeelster Rennae Stubbs vraagt zich af of het wel zover gaat komen. Zij denkt namelijk dat het einde van zijn carrière weleens heel snel kan naderen.

Djokovic won in 2023 nog drie van de vier grandslamtitels, maar hij is inmiddels duidelijk voorbijgestreefd door de nieuwe generatie. Jannik Sinner en Carlos Alcaraz wonnen de laatste zeven grote toernooien en op Wimbledon werd een gehavende Djokovic met duidelijke cijfers verslagen door de Italiaanse nummer één van de wereld.

Die harde nederlaag riep ook direct de vraag op hoelang de 38-jarige Serviër nog door wil spelen, want de kans lijkt steeds kleiner te worden dat hij zich nog kan mengen in de strijd tussen de grote favorieten. Stubbs heeft een duidelijk idee van hoe zijn afscheid eruit zal gaan zien.

'Dat heeft hij min of meer aangegeven'

"Ik denk dat hij min of meer heeft aangegeven dat de Australian Open zijn laatste Grand Slam zal zijn", vertelde de voormalig nummer 1 in het dubbelspel in de Rennae Stubbs Tennis Podcast. "De reden daarvoor is waarschijnlijk dat hij daar het meest succesvol is, met tien titels. Het is geen slechte manier om afscheid te nemen van de tennissport, als hij daarvoor kiest."

Stubbs denkt dat de Australian Open, waar Djokovic de recordkampioen is, ook het evenement is waar hij de meeste hoop mag koesteren op een nieuwe titel: "Het is zeker de plek waar hij de beste kans heeft op een Grand Slam. Als hij die 25e Grand Slam wint, zal dat waarschijnlijk daar gebeuren."

Daar dacht ze voor de kansloze nederlaag tegen Sinner nog heel anders over: "Ik dacht dat Novak de meeste kans had op Wimbledon, maar die kans is nu verkeken. Ik heb het gevoel dat hij denkt dat de Australian Open een wonderbaarlijke plek in zijn leven is geweest, waar hij veel dramatische momenten heeft beleefd, maar ook een vreselijke behandeling heeft ondergaan door de Australische overheid. Het is een interessante tegenstelling, maar ik denk dat hij daar zijn carrière wil beëindigen, ik denk dat hij daar zijn laatste Grand Slam zal spelen."

Djokovic denkt nog niet aan pensioen

Djokovic liet zelf na zijn nederlaag tegen Sinner weten dat hij nog niet van plan is om snel zijn racket aan de wilgen te hangen. Hij wil volgend jaar terugkeren op Wimbledon. Als hij dus inderdaad afscheid wil nemen op de Australian Open zou dat dus pas in 2027 moeten gebeuren.