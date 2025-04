Prijzengeld Mutua Madrid Open: Tallon Griekspoor maakt kans op bijna één miljoen euro

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp waren de Nederlandse troeven in de Mutua Madrid Open, een groot tennistoernooi in de Spaanse hoofdstad. De tennissers doen daar mee aan de Masters, met een totale prijzenpot van ruim acht miljoen euro. Lees hier hoeveel prijzengeld er voor de winnaar klaar ligt.

Het masterstoernooi is woensdag begonnen in de hoofdstad van Spanje. Naast Griekspoor en Van de Zandschulp doen er grote namen als Alexander Zverev, Andrey Rublev, Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Jack Draper, Holger Rune, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz en Alex de Minaur mee.

Nederlanders

Griekspoor won in de eerste ronde (64e finale) simpel van Vit Kopriva uit Tsjechië en staat in de tweede ronde (32e finale) tegen Jack Draper. In de derde ronde wacht mogelijk een onderonsje met Matteo Berrettini. Van de Zandschulp, die als lucky loser meedeed aan de Mutua Madrid Open, speelde een opmerkelijke partij in de eerste ronde tegen Jan-Lennard Struff, maar stapte ineens van de baan. Daardoor zit zijn toernooi er alsnog vroeg op, maar krijgt hij wel een lekker bedrag aan prijzengeld.

Prijzengeld Mutua Madrid Open

1e ronde: €20,820 (Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens)

2e ronde: €30,895

3e ronde: €52,925

4e ronde: €90,445

Kwartfinale: €165,670

Halve finale: €291,040

Finale: €523,870

Winnaar: €985,030

Zelfde prijzengeld bij de vrouwen

Voor de vrouwen ligt hetzelfde prijzengeld klaar. Suzan Lamens was de enige Nederlandse troef, maar zij moest op de eerste dag al het hoofd buigen voor Emma Raducanu. Het gevallen toptalent won in twee sets: 6-7 (4) 4-6. Lamens schopte het zaterdag in het kleinere WTA-toernooi in het Franse Rouen nog tot de halve finale.

Dat betekent dat Lamens met 20.820 euro naar huis gaat. Daarnaast krijgt ze ook nog 10 punten voor de WTA-ranglijst. Voor de winnaar ligt - net als bij de mannen - 1000 punten klaar. Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Iga Swiatek, Elena Rybakina, Elina Svitolina, Mirra Andreeva, Coco Gauff en Madison Keys zijn op voorhand de grootste kanshebbers.