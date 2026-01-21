Het eerste grandslamtoernooi van 2026 is begonnen. In Melbourne wordt tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Van de vier Nederlandse tennissers in het enkelspel is alleen Botic van de Zandschulp nog over. Bekijk hier het volledige programma van de Australian Open en volg live de tussenstanden van de partijen die bezig zijn.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Inmiddels is alleen Van de Zandschulp nog over. Hij was de enige die zijn eerste ronde wist te winnen.

Nederland dubbelland op dag vol toppers

Aangezien Van de Zandschulp donderdag pas zijn tweede ronde tegen Juncheng Shang speelt, zijn er op de vierde dag geen Nederlanders in het enkelspel actief. Daardoor kon de blik op toppers als Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz, Coco Gauff en Daniil Medvedev, die allemaal foutloos bleven. Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, sluit de vierde dag in Melbourne af.

De Nederlanders komen woensdag massaal in actie in het dubbelspel. Griekspoor en Van de Zandschulp gingen samen een rondje verder en ook Demi Schuurs startte het dubbeltoernooi uitstekend. Onder anderen Robin Haase en Jesper de Jong spelen ook nog met hun partner.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor Jannik Sinner en Madison Keys is het een bijzonder toernooi. Zij zijn namelijk de titelverdedigers in Melbourne. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al vijftien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.