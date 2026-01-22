Het eerste grandslamtoernooi van 2026 is begonnen. In Melbourne wordt tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Van de vier Nederlandse tennissers in het enkelspel is alleen Botic van de Zandschulp nog over. Hij komt donderdag in de tweede ronde in actie. Bekijk hier het volledige programma van de Australian Open en volg live de tussenstanden van de partijen die bezig zijn.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Inmiddels is alleen Van de Zandschulp nog over. Hij was de enige die zijn eerste ronde wist te winnen.

Botic van de Zandschulp en Novak Djokovic

Alle aandacht gaat vanuit Nederland donderdagnacht uit naar Van de Zandschulp. De pupil van coach Raemon Sluiter is de enige landgenoot die nog in het hoofdtoernooi zit. Hij speelt tegen de onbekende Chinees Juncheng Shang, die verrassend won van de Spaanse routiner Roberto Bautista-Agut. Van de Zandschulp evenaart bij een zege zijn beste prestatie ooit in Melbourne.

Als de Nederlander dat lukt, dan wacht hem in de derde ronde een partij tegen een legende. Tenminste, als Novak Djokovic zijn partij in de tweede ronde wint van de Italiaanse qualifier Francesco Maestrelli. Beide duels beginnen tussen 03.30 uur en 04.00 uur Nederlandse tijd.

Sinner, Keys en veel meer grote namen

Ook is het uitkijken naar titelverdediger Jannik Sinner, die in de Australische avondsessie (09.00 uur Nederlandse tijd) in actie komt in de tweede ronde. Stan Wawrinka mag op zijn veertigste ook nog altijd hopen op een mooi afscheid van Melbourne. Bij de vrouwen speelt ook titelverdediger Madison Keys haar tweede partij en komen onder meer Paula Badosa, Jessica Pegula, Karolina Pliskova, Iga Swiatek, Elena Rybakina, Naomi Osaka en Amanda Anisimova in actie.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor Jannik Sinner en Madison Keys is het een bijzonder toernooi. Zij zijn namelijk de titelverdedigers in Melbourne. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al vijftien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.