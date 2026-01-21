Het eerste grandslamtoernooi van 2026 is begonnen. In Melbourne wordt tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Van de vier Nederlandse tennissers in het enkelspel is alleen Botic van de Zandschulp nog over. Bekijk hier het volledige programma van de Australian Open en volg live de tussenstanden van de partijen die bezig zijn.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Inmiddels is alleen Van de Zandschulp nog over. Hij was de enige die zijn eerste ronde wist te winnen.

Nederland dubbelland op dag vol toppers

Aangezien Van de Zandschulp donderdag pas zijn tweede ronde tegen Juncheng Shang speelt, zijn er op de vierde dag geen Nederlanders in het enkelspel actief. Desondanks is er genoeg om naar uit te kijken, want met Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Daniil Medvedev en Alexander Zverev komen er een hoop toppers in actie.

Voor Griekspoor wordt het ondanks zijn uitschakeling toch een spannende dag. Niet alleen dubbelt hij samen met Botic van de Zandschulp, maar ook komt zijn vriendin in actie. Anastasia Potapova versloeg eerder deze week Suzan Lamens en hoopt woensdag ook met voormalig US Open-kampioene Emma Raducanu af te rekenen.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor Jannik Sinner en Madison Keys is het een bijzonder toernooi. Zij zijn namelijk de titelverdedigers in Melbourne. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al veertien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.