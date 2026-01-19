Het eerste grandslamtoernooi van 2026 is begonnen. In Melbourne wordt tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Vier Nederlandse tennissers begonnen aan het toernooi. Bekijk hier het volledige programma van de Australian Open.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Lamens sneuvelde op de eerste dag helaas als eerste Nederlandse. Zij ging uitgerekend onderuit tegen de vriendin van Griekspoor.

Nederlanders in eerste ronde

Op de tweede dag van het toernooi kwamen er twee Nederlanders in actie. Jesper de Jong was de eerste. Hij had van alle Nederlanders de slechtste loting, want hij trof de als elfde geplaatste Daniil Medvedev. Het verslaan van de Rus bleek een te zware opgave, want De Jong ging met 3-0 kansloos onderuit tegen zijn ijzersterke opponent.

Botic van de Zandschulp kwam net als De Jong maandag de baan op. Hij had ook geen makkelijke loting, want de derde Nederlander op de wereldranglijst speelde tegen de als 27e geplaatste Brandon Nakashima. Voordeel voor Van de Zandschulp is dat de Amerikaan nog nooit een wedstrijd won in Melbourne en dat lukte ook nu weer niet. Van de Zandschulp speelde ijzersterk en strafte alle foutjes van Nakashima af, waardoor hij met 3-1 won. Daarmee is hij de eerste Nederlander in de tweede ronde.

De laatste Nederlander in het enkelspel komt dinsdag pas in actie. Tallon Griekspoor, die zelf als 23e geplaatst is, speelt dan tegen de Amerikaan Ethan Quinn.

Novak Djokovic

Als laatste speler stapt maandag Novak Djokovic het veld op. De Serviër gaat proberen om zijn 25e Grand Slam-titel en zijn elfde Australian Open-winst te pakken. Daarvoor moet hij wel eerst langs Pedro Martinez, zijn tegenstander in ronde één. Verwachting is dat de Spanjaard en Djokovic rond 10:45 uur de baan opstappen.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor Jannik Sinner en Madison Keys is het een bijzonder toernooi. Zij zijn namelijk de titelverdedigers in Melbourne. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al veertien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.