Het eerste grandslamtoernooi van 2026 is begonnen. In Melbourne wordt tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Van de vier Nederlandse tennissers in de eerste ronde is alleen Botic van de Zandschulp door. Bekijk hier het volledige programma van de Australian Open en volg live de tussenstanden van de partijen die bezig zijn.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Inmiddels is alleen Van de Zandschulp nog over.

Tallon Griekspoor

Tallon Griekspoor was als 23ste geplaatst in Melbourne maar vloog er verrassend makkelijk af tegen Ethan Quinn. De jonge Amerikaan (21) is pas net begonnen aan zijn eerste seizoen als full-prof en kreeg geen enkele uitdaging van Griekspoor, die na ruim anderhalf uur al klaar was op de Australian Open.

Jannik Sinner

Dinsdag is dag drie van de Australian Open en dan zien we Jannik Sinner voor het eerst in actie. De titelverdediger bij de mannen is echter gewaarschuwd, want legende Novak Djokovic liet in zijn partij in de eerste ronde al zien in bloedvorm te zijn. Is Sinner hersteld van zijn 'afgang' tegen een amateur eerder deze week? Het is dinsdag sowieso een Italiaanse dag, met verder ook Lorenzo Sonegi, Luca Nardi, Lorenzo Musetti en Luciano Darderi in actie bij de mannen. Verder is het kijken naar de Amerikanen Taylor Fritz en Ben Shelton. Bij de vrouwen ging titelverdediger Madison Keys makkelijk door.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor Jannik Sinner en Madison Keys is het een bijzonder toernooi. Zij zijn namelijk de titelverdedigers in Melbourne. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al veertien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

