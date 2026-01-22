Het eerste grandslamtoernooi van 2026 is begonnen. In Melbourne wordt tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Van de vier Nederlandse tennissers in het enkelspel is alleen Botic van de Zandschulp nog over. Voor hem wacht een schitterend duel in de derde ronde. Bekijk hier het volledige programma van de Australian Open en volg live de tussenstanden van de partijen die bezig zijn.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Inmiddels is alleen Van de Zandschulp nog over. Hij staat na twee eenvoudige zeges in de derde ronde tegenover Novak Djokovic.

Anastasia Potapova

Tallon Griekspoor mag dan wel snel uitgeschakeld zijn in het enkelspel, zijn vriendin Anastasia Potapova staat voor één van de grootste wedstrijden uit haar carrière. De Oostenrijkse moet in de derde ronde tegen niemand minder dan nummer 1 van de wereld bij de vrouwen; Aryna Sabalenka. Hun partij staat vrijdagochtend heel vroeg op het programma. Zo rond 01.30 uur wordt de eerste bal verwacht.

Carlos Alcaraz

Ook bij de mannen komt de nummer 1 van de wereld in actie. Carlos Alcaraz neemt het in zijn derde ronde op tegen de Fransman Corentin Moutet. Hij is de als 32ste (en dus laatste) geplaatste speler. Verder komen grote namen als Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev, Alex De Minaur, Alexander Zverev, Coco Gauff, Elina Svitolina, Mirra Andreeva en Victoria Mboko voor hun derde keer de baan op in Melbourne.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor Jannik Sinner en Madison Keys is het een bijzonder toernooi. Zij zijn namelijk de titelverdedigers in Melbourne. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al vijftien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.