Programma Roland Garros: Jesper de Jong vroeg in actie tegen Carlos Alcaraz

Roland Garros is zondag 26 mei van start gegaan. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs heeft nog drie Nederlanders actief. Hoe ver schoppen Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Arantxa Rus het? Botic van de Zandschulp werd al meteen uitgeschakeld. Dit is het programma van woensdag 29 mei.

Namens Nederland bereikte Jesper de Jong knap de tweede ronde door de Engelsman Jack Draper te verslaan. De 23-jarige uit Haarlem boekte eerder een ticket voor het hoofdtoernooi via het kwalificatietoernooi. In de tweede ronde wacht nu een tegenstander van formaat met de nummer drie van de wereld Carlos Alcaraz.

Hoe laat speelt Jesper de Jong?

De wedstrijd tussen Jesper de Jong en Carlos Alcaraz is als tweede ingepland op het Court Philippe Chatrier. Het eerste duel in het grootste stadion van Roland Garros begint om 12:00 uur en gaat tussen thuisspeler Caroline Garcia en Sofia Kenin uit de Verenigde Staten.

Sportnieuws.nl sprak in aanloop naar de clash tussen De Jong en de Spaanse nummer drie van de wereld met Jacco Eltingh, oud-tennisser en technisch directeur van de Nederlandse tennisbond KNLTB. "Alcaraz is echt next level", waren de woorden van Eltingh, die nog wat tips gaf. "Blijf koel en constant. Laat je hoofd je lichaam niet voorbij lopen en andersom." Eltingh sluit af met een wijze les. "Iedereen in de top vijfhonderd kan een goeie backhand of forehand slaan tegen de nummer één. Maar kun je dat ook als het moet?"

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus verder

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus bereikten ook de tweede ronde op het Franse graveltoernooi. Beide Nederlanders komen echter donderdag pas weer in actie. Griekspoor neemt het op tegen de Italiaan Luciano Darderi. Voor Rus wacht opnieuw een pittige kluif, nummer vier van de wereld Elena Rybakina.

Botic van de Zandschulp uitgeschakeld

Botic van de Zandschulp verloor als enige Nederlander in de eerste ronde. Mede dankzij een enkelblessure ging hij in straight sets kansloos ten onder tegen Fabio Fognini. Na afloop kwamen zelfs de gedachten omhoog om er helemaal mee te stoppen.

Toppers in actie

Het is een drukte van jewelste op de banen in Parijs op woensdag. Naast De Jong en Alcaraz komen er veel toppers in actie. Iga Swiatek (WTA-1) en Naomi Osaka betreden het centre court na de wedstrijd van de Nederlander. In de avond speelt Jannik Sinner (ATP-2) in het mannentoernooi tegen de Fransman Richard Gasguet.

Verder komen ook spelers als Andrey Rublev, Coco Gauff, Ons Jabeur en Stefanos Tsitsipas. Zij zijn te bewonderen op het Court Suzanne-Lenglen.

Nederlandse dubbelaars

Toch hoeven Griekspoor en Rus woensdag niet stil te zitten. Beide Nederlanders komen namelijk in actie bij het dubbeltoernooi. Griekspoor speelt met Bart Stevens tegen het Australische duo Max Purcell/Jordan Thompson. Rus dubbelt met de Russische Anna Blinkova tegen het Franse dubbelteam Alizé Cornet en Fiona Ferro.

Ook speelt Demi Schuurs met haar Braziliaanse partner Luisa Stefani tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu en Nadia Podoroska uit Argentinië. Schuurs en Stefani zijn in Parijs als derde geplaatst. Ook is er een Nederlands onderonsje bij de mannendubbel. Daar speelt Wesley Koolhof met de Kroaat Nikola Mektic tegen landgenoten Matwé Middelkoop en Sander Arends.

Roland Garros is gedurende het hele toernooi live te zien op Eurosport 1 en 2. De tennisuitzending begint daar rond 10.30 uur, vlak voor de start van de eerste wedstrijden. Ziggo Sport Tennis heeft de rechten van Roland Garros niet. De tussenstanden kun je ook live volgen in onderstaande widget.