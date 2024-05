Programma Roland Garros: meteen een Nederlander in actie op dag één

Roland Garros begint zondag 26 mei. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs heeft vier Nederlanders in de eerste ronde. Hoe ver schoppen Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Arantxa Rus het?

Op dag één van Roland Garros zien we meteen de eerste Nederlander in actie. Op zondagmiddag mag Jesper de Jong het bal voor de Nederlanders openen. Hij speelt tegen de Engelsman Jack Draper, die in de top-50 van de wereld staat (35ste). De Jong staat zelf op de 177ste plek, maar komt wel naar Parijs met een goed gevoel. Hij knokte zich in drie partijen van de voorrondes naar het hoofdtoernooi. Hij had in de loting liever een zwaardere tegenstander gehad.

Toppers

Bij de mannen komen op zondag ook meteen een hoop toppers in actie. Zo speelt Andrey Rublev (ATP-6) in een van de eerste partijen op zondag tegen de Japanner Taro Daniel. Hubert Hurkacz (ATP-8) begint tegen Shintaro Mochizuki aan Roland Garros en zijn in Parijs alle ogen vooral gericht op de nummer drie van de ATP-ranking, Carlos Alcaraz. De Spanjaard speelt in de eerste ronde tegen de Amerikaan Jeffrey John Wolf.

Casper Ruud

Casper Ruud, de nummer zeven van de ATP-ranking, kreeg na de loting te horen dat zijn tegenstander Jakub Mensik zich teruggetrokken had uit Roland Garros. De Noor hoeft daardoor niet op zondag, maar pas op maandag aan zijn eerste ronde te beginnen. Hij kreeg in de Braziliaan Felipe Meligeni Alves een nieuwe tegenstander.

Naomi Osaka

Bij de vrouwen zien we op zondag 26 mei de gevallen kampioene Naomi Osaka in actie. De Japanse, meervoudig winnares van Grand Slams, staat 134ste op de WTA-ranking, maar dat komt vooral omdat ze bijna anderhalf jaar geen wedstrijd speelde vanwege mentale problemen en een zwangerschap. Begin 2024 maakte ze haar rentree. Op Roland Garros treft ze in de eerste ronde Lucia Bronzetti uit Italië.

Top-tien-speelster

Ook de Letse Julia Ostapenko komt in actie op dag één van het tennistoernooi in Parijs. De Letse tennisster, nummer tien van de wereldranglijst, opent tegen de Roemeense Jaqueline Cristian. Ostapenko is zondag de enige speelster uit de top-tien die in actie komt. Qua Nederlanders doet bij de vrouwen alleen Arantxa Rus mee, maar zij speelt haar eerste wedstrijd pas op maandag.

Roland Garros live

Roland Garros is gedurende het hele toernooi live te zien op Eurosport 1. Op zondag begint de tennisuitzending daar om 11.55 uur. In de loop van de middag wordt er geschakeld naar het wielrennen voor de laatste etappe van de Giro d'Italia. Vanaf maandag is er geen concurrentie meer van de Giro en is het tennis altijd live te zien op het sportkanaal. Ziggo Sport Tennis heeft de rechten van Roland Garros niet. De tussenstanden kun je ook live volgen in onderstaande widget.