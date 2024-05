Programma Roland Garros: Nederlandse inbreng en titanenstrijd op dag twee

Roland Garros is zondag 26 mei van start gegaan. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs heeft vier Nederlanders in de eerste ronde. Hoe ver schoppen Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Arantxa Rus het?

De tweede Nederlander die dit toernooi in actie komt is Botic van de Zandschulp. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Italiaan Fabio Fognini (ATP-93). Van de Zandschulp staat zelf niet meer in de top-100 van de wereld, terwijl hij nog niet zo lang geleden een geplaatste status had. De Nederlander kan een goed resultaat dus goed gebruiken in Parijs. Het laatste onderlinge duel werd twee jaar geleden op Roland Garros gewonnen door Van de Zandschulp. Dat geeft Van de Zandschulp ongetwijfeld moed voor zijn eerste partij.

Absolute kraker in eerste ronde

Er staan maandag wederom een aantal prachtige affiches op het programma. Maar dé wedstrijd van de eerste ronde tussen Alexander Zverev (ATP-4) en Rafael Nadal (ATP-275) spant toch wel de kroon. Dat deze partij tussen twee wereldtoppers al zo vroeg in het toernooi plaatsvindt heeft alles te maken met het blessureleed van Nadal. De 37-jarige Spanjaard kwam dit seizoen nog amper in actie, waardoor hij zijn geplaatste status is kwijtgeraakt. Het is om die reden ook lastig te zeggen hoe het met de vorm van Nadal staat. Desondanks mag Zverev de veertienvoudig winnaar van Roland Garros natuurlijk nooit onderschatten.

Toppers in actie

Bij de mannen komen er maandag ook nog een hoop andere toppers in actie. Zo speelt Jannick Sinner (ATP-2) in een van de eerste partijen van de dag tegen de Amerikaan Christopher Eubanks (ATP-46). Daniil Medvedev (ATP-5) begint tegen Dominik Koepfer (ATP-65) aan zijn Roland Garros. Tot slot komt Stefanos Tsitsipas (ATP-9) in één van de laatste partijen van de dag in actie tegen de Hongaar Marton Fucsovics (ATP-54).

Titelverdedigster

Niemand minder dan de Poolse Iga Swiatek (WTA-1) begint maandag haar toernooi in Parijs. De titelverdedigster moet zien af te rekenen met Leolia Jeanjean (WTA-148). Voor Swiatek mag haar Franse tegenstander geen probleem vormen in jacht op haar vijfde Grand Slam overwinning.

Vrouwelijke concurrentie

Uiteraard zijn er naast Swiatek nog andere kanshebbers voor het graveltoernooi. De 20-jarige Amerikaanse Coco Gauff (WTA-3) komt in de middag in actie tegen de Russische Julia Avdeeva. Verder begon Ons Jabeur goed aan haar toernooi dankij haar overwinning op Sachia Vickery. De Tunesische nummer negen van de wereldranglijst won in straight sets, waardoor zij zich kan opmaken voor de tweede ronde. Tot slot speelt de Griekse Maria Sakkari (WTA-7) haar eerste partij tegen Varvara Gracheva.

Jesper de Jong stoomt door

Op dag één van Roland Garros zagen we meteen de eerste Nederlander in actie. Op zondagmiddag mocht Jesper de Jong het bal voor de Nederlanders openen. Hij speelde tegen de Engelsman Jack Draper, die in de top-50 van de wereld staat (35ste). De Jong staat zelf op de 177ste plek, maar komt wel naar Parijs met een goed gevoel. De Nederlander won knap met 7-5, 6-4, 6-7 (3), 3-6 en 6-3. Dankzij zijn overwinning wacht nu een duel met Carlos Alcaraz.

Casper Ruud

Casper Ruud, de nummer zeven van de ATP-ranking, kreeg na de loting te horen dat zijn tegenstander Jakub Mensik zich teruggetrokken had uit Roland Garros. De Noor begint daardoor niet op zondag, maar pas op dinsdag aan zijn eerste ronde te beginnen. Hij krijgt in de Braziliaan Felipe Meligeni Alves een nieuwe tegenstander.

Roland Garros live

Roland Garros is gedurende het hele toernooi live te zien op Eurosport 1. Op zondag begint de tennisuitzending daar om 11.55 uur. In de loop van de middag wordt er geschakeld naar het wielrennen voor de laatste etappe van de Giro d'Italia. Vanaf maandag is er geen concurrentie meer van de Giro en is het tennis altijd live te zien op het sportkanaal. Ziggo Sport Tennis heeft de rechten van Roland Garros niet. De tussenstanden kun je ook live volgen in onderstaande widget.