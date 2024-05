Programma Roland Garros: Tallon Griekspoor, Arantxa Rus en Novak Djokovic in actie

Roland Garros is zondag 26 mei van start gegaan. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs heeft nog drie Nederlanders actief. Hoe ver schoppen Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Arantxa Rus het? Botic van de Zandschulp werd al meteen uitgeschakeld. Dit is het programma van dinsdag 28 mei.

Namens Nederland bereikte Jesper de Jong knap de tweede ronde door de Engelsman Jack Draper te verslaan. De 23-jarige uit Haarlem boekte eerder een ticket voor het hoofdtoernooi via het kwalificatietoernooi. In de tweede ronde wacht nu een tegenstander van formaat met de nummer drie van de wereld Carlos Alcaraz. Daarentegen stond de teleurstellende uitschakeling van Botic van de Zandschulp. Mede dankzij een enkelblessure ging hij in straight sets kansloos ten onder tegen Fabio Fognini. Na afloop kwamen zelfs de gedachten omhoog om er helemaal mee te stoppen.

Botic van de Zandschulp twijfelt over toekomst: 'Iets waar ik al een tijdje mee rondloop' Botic van de Zandschulp denkt serieus na over stoppen als proftennisser. Dat zei de Nederlander na zijn kansloze verliespartij in de eerste ronde van Roland Garros. Van de Zandschulp verloor met 6-1 6-1 7-5 van de Italiaan Fabio Fognini. "Ik heb vragen die ik voor mijzelf moet beantwoorden", vertelde de Nederlander na afloop.

Kan Tallon Griekspoor de volgende stap zetten?

Waar Van de Zandschulp ondertussen uit de top-100 is gevallen zien we dat Tallon Griekspoor (ATP-25) steeds dichterbij de wereldtop komt. Het afgelopen seizoen beleefde Griekspoor zijn beste jaar uit zijn carrière, waardoor hij tegenwoordig een geplaatste status geniet. Op de Australian Open strandde de 27-jarige uit Haarlem nog in de derde ronde. Daar wil hij in Parijs verandering in brengen. Eerst moet Griekspoor in de eerste ronde zien af te rekenen met de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP-74). De partij start dinsdag rond 13:30 uur.

Waarom Tallon Griekspoor beter is dan Botic van de Zandschulp: 'Iedereen is bang voor hem' Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot de Nederlandse hoop in de tenniswereld. Het is stuivertje wisselen aan de top tussen de twee. Op Roland Garros staan ze met andere verwachtingen op het gravel van Parijs. Jacco Eltingh legt uit hoe dat komt.

Arantxa Rus

De carrière van Arantxa Rus (WTA-50) zit dit jaar weer in de lift. Voor het eerst in vier jaar haalde de 33-jarige uit Delft de tweede ronde van een Grand Slam op de Australian Open. Nu wil zij haar opmars verder doorzetten op het gravel in Parijs. In de eerste ronde mag Rus aantreden tegen de Duitse Angelique Kerber rond 14:00 uur. Met drie Grand Slams op haar naam een pittige loting voor de Nederlandse. Kerber keerde dit seizoen terug op de baan na de bevalling van haar dochter.

'Sinds haar vader overleed, speelt ze met vrijheid': Arantxa Rus (33) maakt nog altijd indruk Arantxa Rus beleeft op haar 33ste haar zoveelste tennisleven. De Nederlandse is er weer bij op Roland Garros en speelt in de eerste ronde tegen gevallen kampioene Angelique Kerber. Jacco Eltingh is onder de indruk van de mentale en fysieke kracht van Rus.

Nummer twee en vier van de wereld

Bij de dames komen dinsdag twee favorieten voor de titel in actie. Om 11:00 uur maakt Elena Rybakina (WTA-4) haar opwachting op Roland Garros tegen de Belgische Greet Minnen. De Kazachse kende een prima voorbereiding op haar tweede Grand Slam van het jaar. Echter ging ze in het masterstoernooi van Madrid ten onder tegen de nummer twee van de wereld Aryna Sabalenka. De Russische speelt op haar beurt in de eerste ronde tegen Erika Andreeva (WTA-100). Sabalenka komt rond 17:00 in actie in Parijs.

Novak Djokovic

Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, begint dinsdagavond aan zijn avontuur op Roland Garros. Waar Djokovic normaal de torenhoge favoriet is voor vrijwel iedere Grand Slam, lijkt dat deze keer wat anders. De Serviër nam dit seizoen afscheid van zijn trainer om de laatste stappen te zetten in zijn ontwikkeling. Echter zijn de resultaten nog redelijk tegenvallend en zien we dat Djokovic het mentaal zwaar heeft. In de avondpartij op het center court kan de 24-voudig Grand Slam-winnaar zijn toernooi goed beginnen tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Novak Djokovic onzeker naar Roland Garros na uitglijder op Geneva Open: 'Tuurlijk maak ik me zorgen' Novak Djokovic is niet zeker van zijn kansen op de French Open. Roland Garros gaat zondag van start, maar de Servische tennisser is nog niet overtuigd van zijn kunnen. De nummer één van de wereld kwakkelde op een voorbereidend toernooi in Genève.

Casper Ruud

Casper Ruud, de nummer zeven van de ATP-ranking, kreeg na de loting te horen dat zijn tegenstander Jakub Mensik zich teruggetrokken had uit Roland Garros. De Noor begint daardoor niet op zondag, maar pas op dinsdag aan zijn eerste ronde. Hij krijgt in de Braziliaan Felipe Meligeni Alves een nieuwe tegenstander.

Roland Garros live

Roland Garros is gedurende het hele toernooi live te zien op Eurosport 1 en 2. De tennisuitzending begint daar rond 10.30 uur, vlak voor de start van de eerste wedstrijden. Ziggo Sport Tennis heeft de rechten van Roland Garros niet. De tussenstanden kun je ook live volgen in onderstaande widget.