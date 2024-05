Programma Roland Garros: Tallon Griekspoor en Arantxa Rus vroeg op de baan

Roland Garros is zondag 26 mei van start gegaan. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs heeft nog drie Nederlanders actief. Hoe ver schoppen Tallon Griekspoor en Arantxa Rus het? Botic van de Zandschulp werd al meteen uitgeschakeld, een ronde later verloor ook Jesper de Jong. Dit is het programma van donderdag 30 mei.

Jesper de Jong bereikte voor het eerst het hoofdtoernooi van Roland Garros en won in de openingsronde meteen van Jack Draper. Dat zorgde in de tweede ronde voor een droomaffiche tegen Carlos Alcaraz, de nummer drie van de plaatsingslijst. Daarin verloor De Jong weliswaar, maar kreeg hij het publiek op de banken én complimenten van zijn Spaanse tegenstander. "Het was prachtig", verklaarde De Jong tijdens de persconferentie na afloop van de partij.

Carlos Alcaraz vol bewondering over Jesper de Jong: 'Bedankt voor de show' Carlos Alcaraz moest woensdag dieper gaan dan hij wilde om de derde ronde van Roland Garros te bereiken. De Spanjaard kwam in Jesper de Jong een gehaaide tegenstander tegen. Alcaraz had na afloop van de schitterende wedstrijd mooie woorden over voor de Nederlander.

Na de uitschakeling van De Jong en een ronde eerder Botic van de Zandschulp zijn alleen Tallon Griekspoor en Arantxa Rus nog over.

Hoe laat spelen Griekspoor en Rus?

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus komen allebei donderdag in actie. Het tweetal betreedt als alles volgens plan verloopt vroeg de baan. Griekspoor komt op baan 2 in actie na het openingsduel tussen Viktorija Golubic uit Zwitserland en de Russische Anastasia Potapova. Die wedstrijd begint om 11:00 uur. Daarna is het tijd voor Griekspoor tegen de Italiaan Luciano Darderi.

'Ik kon niet slapen van de pijn': Tallon Griekspoor twijfelde aan deelname Roland Garros Tallon Griekspoor bereikte dinsdag de tweede van Roland Garros. De Nederlander won in vier sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald. Toch had Griekspoor twijfels over zijn deelname aan de grandslam op het Franse gravel.

Ook Arantxa Rus hoeft maar één partij te wachten op donderdag. Voor haar strijden Daniil Medvedev en Miomir Kecmanovic op het Court Suzanne-Lenglen om een plekje in de derde ronde van het mannentoernooi. Daarna is het de beurt aan Rus tegen de Kazachse Elena Rybakina, de nummer vier van de plaatsingslijst.

'Sinds haar vader overleed, speelt ze met vrijheid': Arantxa Rus (33) maakt nog altijd indruk Arantxa Rus beleeft op haar 33ste haar zoveelste tennisleven. De Nederlandse is er weer bij op Roland Garros en won in de eerste ronde van de gevallen kampioene Angelique Kerber. Jacco Eltingh is onder de indruk van de mentale en fysieke kracht van Rus.

Botic van de Zandschulp uitgeschakeld

Botic van de Zandschulp verloor als enige Nederlander in de eerste ronde. Mede dankzij een enkelblessure ging hij in straight sets kansloos ten onder tegen Fabio Fognini. Na afloop kwamen zelfs de gedachten omhoog om er helemaal mee te stoppen.

Botic van de Zandschulp twijfelt over toekomst: 'Iets waar ik al een tijdje mee rondloop' Botic van de Zandschulp denkt serieus na over stoppen als proftennisser. Dat zei de Nederlander na zijn kansloze verliespartij in de eerste ronde van Roland Garros. Van de Zandschulp verloor met 6-1 6-1 7-5 van de Italiaan Fabio Fognini. "Ik heb vragen die ik voor mijzelf moet beantwoorden", vertelde de Nederlander na afloop.

Toppers in actie

Het is ook op donderdag een drukte van jewelste op de banen in Parijs. Dat komt mede door de regen die woensdag spelbreker was. Bij de mannen komen onder anderen Novak Djokovic, Alexander Zverev en Casper Ruud in actie.

Bij de vrouwen is het de beurt aan onder anderen Aryna Sabalenka, Marketa Vondrousova, Qinwen Zheng en Elina Svitolina.

Nederlandse dubbelaars

Bij het mannendubbelspel werd de wedstrijd tussen Nederlanders Wesley Koolhof - met Kroatische partner Nikola Mektic - en Matwé Middelkoop en Sander Arends woensdag stilgelegd vanwege de regen. Het stond 5-4 in de eerste set voor Koolhof en Mektic, die mogen serveren bij de hervatting van dat duel.

Roland Garros live

Roland Garros is gedurende het hele toernooi live te zien op Eurosport 1 en 2. De tennisuitzending begint daar rond 10.30 uur, vlak voor de start van de eerste wedstrijden. Ziggo Sport Tennis heeft de rechten van Roland Garros niet. De tussenstanden kun je ook live volgen in onderstaande widget.