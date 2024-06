Rafael Nadal meldt zich af voor Wimbledon en kiest andere voorbereiding op Olympische Spelen: 'Heb daar een geweldige tijd gehad'

De Spaanse tennisbond maakte woensdag bekend dat Rafael Nadal op twee fronten gaat strijden om olympisch goud in Parijs. Om dat te bewerkstelligen doet de Spanjaard een groot offer: hij laat het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld links liggen.

Nadal reist eind juli samen met kersverse Roland Garros-winnaar Carlos Alcaraz af naar Parijs om te tennissen voor een medaille in het dubbelspel, naast zijn deelname aan het reguliere toernooi. In Parijs wordt er gespeeld op gravel, wat voor het icoon aanleiding is om zich af te melden voor Wimbledon.

'Niet verstandig'

Het Engelse grandslamtoernooi wordt gespeeld op gras en dus op een andere ondergrond dan tijdens de Spelen. "Ik vind het niet verstandig voor mijn lichaam om van ondergrond te wisselen", voert Nadal aan als reden om Wimbledon aan zich voorbij te laten gaan. Hij traint al op gravel sinds Roland Garros, waar dezelfde gravelbanen worden gebezigd als op de Spelen. Die continuïteit wil Rafa dus vasthouden. Op de Franse Grand Slam werd hij overigens in de eerste ronde uitgeschakeld door latere finalist Alexander Zverev.

De Nordea Open in Zweden is het toernooi waar Nadal zich in juli zal voorbereiden op Parijs. "Een toernooi dat ik eerder in mijn carrière heb gespeeld en waar ik zowel op als naast de baan een geweldige tijd heb gehad", laat Nadal weten in zijn Instagram-verhaal. In 2005 schreef de Gravelkoning het toernooi op zijn naam. Ook Andrey Rublev en Casper Ruud - Nordea Open-finalisten van vorig jaar - staan dit jaar op de deelnemerslijst, net als kersverse nummer 1 van de wereld Jannik Sinner.