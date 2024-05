Rechtszaak Alexander Zverev is begonnen: tegenstander van Tallon Griekspoor op Roland Garros beschuldigd van wurgen ex-vriendin

Alexander Zverev is in de derde ronde van Roland Garros de tegenstander van Tallon Griekspoor. Terwijl de Duitser in Parijs is voor het grandslamtoernooi, wordt hij in Duitsland door zijn advocaat verdedigd in een zaak die een ex-vriendin heeft aangespannen. Ze beschuldigt Zverev van mishandeling.

Brenda Patea uitte haar beschuldigingen van huiselijk geweld voor het eerst in juli 2023 publiekelijk. De twee hebbben samen een dochter. De advocaat van Alexander Zverev, die ook weleens 'Sascha' wordt genoemd, heeft vrijdag in een rechtbank te Berlijn de aantijgingen weerlegd. Hij benadrukt dat getuigenverklaringen, foto's en video's ook niet duidelijk maken dat de Duitse nummer vier van de wereld geweld heeft gebruikt.

Wurgen

Zverev werd in oktober 2023 veroordeeld tot een boete van 450.000 euro voor het mishandelen van zijn voormalige vriendin tijdens een ruzie in 2020. Zverev is daartegen in beroep gegaan. Volgens DW is de aanklacht tegen Zverev dat hij "kort zijn ex-partner wurgde door beide handen om haar nek te klemmen, waardoor ze kortademig werd en veel pijn had."

ATP

De toptennisser werd eerder door een andere ex-vriendin beschuldigd van fysieke en geestelijke mishandeling. Deze ex deed geen aangifte. Tennisbond ATP kon na een onderzoek van vijftien maanden geen bewijs vinden voor huiselijk geweld en legde Zverev dan ook geen straf op.

De rechtbank verwacht tien werkdagen nodig te hebben om de zaak te behandelen. Die dagen zijn verspreid over mei, juni en juli. Dat zou betekenen dat Zverev ook tijdens Wimbledon nog door zijn advocaat te Berlijn wordt verdedigd. De ATP wacht de uitkomst van de rechtszaak af en heeft zelf geen maatregelen genomen.

Tallon Griekspoor

Tallon Griekspoor speelt zaterdag tegen Zverev, die de vorige drie edities van Roland Garros de halve finale haalde. "In mijn ogen is het vrij duidelijk dat je bij die backhand moet wegblijven en hem moet bestoken op zijn forehand. Ook moet ik hopen dat hij af en toe een eerste service mist", zei Griekspoor over zijn plan van aanpak.

Zverev is als vierde geplaatst in Parijs, schakelde recordhouder Rafael Nadal overtuigend uit en won hiervoor het ATP 1000-toernooi van Rome.

