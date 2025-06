Slecht nieuws voor Barbora Krejcikova, de regerend kampioene in het enkelspel op Wimbledon. De Tsjechische toptennisster heeft zich donderdag teruggetrokken uit een voorbereidend grastoernooi.

Het gaat om het toernooi van Eastbourne. De Tsjechische tennisster bereikte de kwartfinales op Devonshire Park na overwinningen op de Britse speelsters Harriet Dart en Jodie Burrage, maar meldde zich af voor de partij tegen Varvara Gracheva.

Krejcikova heeft besloten om zich op weg naar Wimbledon op haar herstel te richten. "Ik denk dat het beter is om de komende dagen op Wimbledon even rust te nemen, te kijken wat er aan de hand is en dat op te lossen", zei Krejcikova op haar sociale media. Wimbledon begint maandag. Zij heeft tot dinsdag om te herstellen, want dan komt de titelverdediger traditiegetrouw in actie.

Geteisterd door blessures

De 29-jarige Tsjechische duikt eens in de zoveel tijd op en verdwijnt weer net zo snel van het hoogste podium. In de eerste maanden van dit jaar lag Krejcikova eruit met een rugblessure, waarna ze vlak voor Roland Garros pas weer haar rentree kon maken. Daar kwam ze slechts tot de tweede ronde.

Maar dat zij talent heeft, staat buiten kijf. Zo won zij in 2021 ook al een keer Roland Garros én is Krejcikova een superster in het dubbelspel. Zij stond ooit eerste op de wereldranglijst en schreef alle Grand Slams al eens op haar naam. Krejcikova staat momenteel zeventiende in het enkelspel en was op haar hoogtepunt de nummer twee van de wereld.

