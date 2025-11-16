De tennishal in Turijn is zondagavond bomvol met fans voor de grote finale van het seizoen tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. De twee nemen het tegen elkaar op in de ATP Finals, maar moesten hun titanenstrijd tijdelijk staken door een groot schrikmoment op de tribunes.

Met gefluit riepen een tiental supporters de aandacht van de spelers en de umpire. Sinner mocht serveren bij een deuce op 2-1 achter in de eerste set. Het gebeurde achter Alcaraz, die meteen de ernst van de situatie zag en de organisatie in actie liet komen. De ATP Finals werden eerder deze week ook al opgeschrikt door het overlijden van twee tennisfans op de tribunes, allebei aan een hartaanval. De umpire tijdens de finale greep dan ook meteen in en riep een medisch team erbij die op de tribunes hulp moest verlenen.

Doodse stilte

Er viel een doodse stilte in de tennishal terwijl er werd gekeken naar het incident. Alcaraz keek achter zich enkele malen naar boven, waar hoog in de nok gewerkt werd door het medische team. Hij draaide wat met zijn racket en verbrak met het laten vallen van zijn racket even de stilte. Ook Sinner maakte zich zichtbaar zorgen bij zijn bank, waar hij in de weer ging met zijn handdoek en een flesje water. Ook terug bij de baseline keek hij een aantal keer zorgwekkend naar de plek des onheils.

Een persoon liggend op de grond

De hoofdscheidsrechter gaf na enkele minuten een update dat het spel nog wel even stil zou liggen. Via de microfoons was de communicatie te horen tussen de umpire, Alcaraz en de rest van de organisatie. Het zou gaan om één persoon. Hij bevestigde in ieder geval dat er iemand op de grond zou liggen en dat diegene geholpen zou worden. Na een tiental minuten kwam de organisatie naar het net om mede te delen dat het goed ging met de persoon, maar daarmee was de situatie nog niet voorbij.

Na ruim elf minuten klonk er een mededeling van de umpire en een luid applaus. Het duel kon daarna verder met een service van Sinner. Hij behield onder druk en door het incident toch zijn game en maakte er 2-2 van.