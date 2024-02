Simona Halep vreest einde carrière, of gelooft CAS haar verweer in dopingzaak wél?

Simona Halep heeft zich woensdag gemeld in Lausanne voor haar dopingzaak. De tennisster (32) wordt mogelijk voor vier jaar geschorst. Als de schorsing er echt komt, zou het waarschijnlijk het einde van haar carrière betekenen.

De Roemeense Halep, voormalig nummer één van de wereld, testte in september 2022 positief op het verboden middel roxadustat. Om die reden is zij sinds oktober 2022 voorlopig geschorst en kreeg zij een jaar later te horen dat ze voor vier jaar werd geschorst. Maar, zegt Halep, de middelen zouden door een besmet - wél toegestaan - supplement komen.

En dus gaat zij in beroep tegen de straf. De International Tennis Integrity Agency (ITIA) ging zelfs voor een deel mee in het verhaal van Halep. Maar het volume dat in haar bloed werd aangetroffen, zou veel hoger zijn geweest dan mogelijk aan de hand van haar verhaal.

Mogelijke straf

De eis is vier jaar tegen Halep. De hele zaak bij het CAS duurt van woensdag tot en met vrijdag. Halep gaf in gesprek met Euronews aan dat zo'n hoge straf het einde van haar carrière zou kunnen betekenen. "Het is een ramp als het vier jaar wordt. Ik weet niet hoe ik ermee om zal gaan. Waarschijnlijk wordt het het einde van mijn carrière."

Het verboden middel

Wat doet roxadustat precies? Het verhoogt de endogene productie van erytropoëtine (beter bekend als epo) en stimuleert de productie van hemoglobine en rode bloedcellen. Hemoglobine is een eiwit in je bloed dat zuurstof uit je longen naar de rest van je lichaam brengt.