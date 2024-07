Speelschema Wimbledon 2024 | Welke twee mannen bereiken de finale?

Nadat de Barbora Krejcikova en Jasmine Paolini donderdag bij de vrouwen de finale haalden op Wimbledon, worden vandaag de halve finales bij de mannen afgewerkt. Dit is het programma van vrijdag 12 juli.

Het belooft een bijzondere spannende dag te worden op Center Court. De eerste halve finale staat voor 14.30 uur gepland. Deze gaat tussen de Rus Danill Medvedev en het Spaanse wonderkind Carlos Alcaraz. Hij won vorig jaar Wimbledon tijdens zijn derde deelname en schreef eerder dit jaar Ronald Garros op zijn naam.

Carlos Alcaraz slaat zich naar laatste vier tegen Daniil Medvedev op Wimbledon Carlos Alcaraz heeft zich in vier sets naar de halve finales van Wimbledon geslagen. De Spanjaard won met 5-7 6-4 6-2 6-2 van de Amerikaan Tommy Paul. Bij de laatste vier treft Alcaraz de Rus Daniil Medvedev, die verrassend won van de nummer 1 van de wereld Jannik Sinner.

De andere halve finale gaat later op de dag tussen Novak Djokovic en Lorenzo Musetti. De Serviër staat dit toernooi in de schijnwerpers, maar niet altijd in positieve zin. Hij kreeg het aan de stok met het publiek in Londen en liep boos weg tijdens een interview met de BBC.

Rellende Novak Djokovic ontsnapt op Wimbledon aan nieuwe confrontatie met publiek Novak Djokovic heeft een vrije doortocht gekregen naar de halve finales van Wimbledon. Alex de Minaur heeft zich geblesseerd afgemeld voor de partij tegen de Serviër van woensdag. Djokovic ontsnapt daarmee aan een confrontatie met het publiek nadat hij het in zijn vorige ronde aan de stok kreeg met de toeschouwers.

Mochten Alcaraz en Djokovic hun favorietenrol waarmaken en de halve finales winnen, dan volgt er zondag een herhaling van de finale van vorig jaar. Die werd toen na een spannende vijfsetter gewonnen door Alcaraz, wat destijds zijn eerste grandslamoverwinning betekende.

De volledige speelschema's van woensdag vind je hieronder.

