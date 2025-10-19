Suzan Lamens mag niet deelnemen aan het WTA-toernooi van Tokio. De Nederlandse speelster verloor in de beslissende kwalificatiewedstrijd van Maria Sakkari. In twee sets ging Lamens ten onder, 6-3 en 6-3.

Lamens speelde haar laatste kwalificatiepartij tegen de Griekse Sakkari. Bij een overwinning mocht de Nederlandse van start in het WTA-toernooi van Tokio. Sakkari en Lamens staan er dichtbij elkaar op de rankings. De Griekse is de nummer 55 van de wereld, Lamens de nummer 57. De twee waren ook de als zesde en zevende geplaatste spelers van het kwalificatietoernooi.

Sakkari is voor de Nederlandse tennisfans geen onbekende. De Griekse werd enkele maanden getraind door de voormalig Nederlandse topspeler Raemon Sluiter. De Nederlander was parttime trainer van Sakkari, maar na een teleurstellend Indian Wells-toernooi beëindigden de speler en coach de samenwerking. Sluiter is nu parttime trainer van Nederlander Botic van de Zandschulp.

WTA Tokio

In Tokio ging Lamens in de eerste ronde voortvarend van start met een 2-1 zege op de Russische Aliaksandra Sasnovich. Tegen Sakkari was de start iets minder sterk. Lamens wist de Griekse bij een 2-2 stand nog wel te breken, maar die break kreeg ze een game later direct terug. De servicegame daarna verloor de Nederlandse weer, waardoor Sakkari bij 5-3 voor de eerste set mocht serveren. Ze maakte geen fout en schreef set 1 met 6-3 op haar naam.

Na meerdere onderbrekingen vanwege de weersomstandigheden kwam ook set twee uiteindelijk meer dan een uur later op gang. Set twee vertoonde eenzelfde spelbeeld, alleen zat een break er vanaf de kant van Lamens niet in. Sakkari lukte het wel om de Nederlandse twee keer te breken en dus werd het ook in set twee 6-3. Daardoor mag de Griekse deelnemen aan het WTA-toernooi van Tokio en weet Lamens zich dus niet te plaatsen.

Voor Lamens is dit een domper, want ze verspeelt daarmee een kans om te klimmen op de ranglijst. Verder doet bijna de hele top tien mee aan het toernooi in de Japanse hoofdstad. Enkel Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld, is niet actief in Tokio.