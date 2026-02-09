Nederland verloor zondag op pijnlijke wijze van India in de Davis Cup (3-2). Tallon Griekspoor was er niet bij, maar toch was hij het onderwerp van gesprek na de blamage. De Nederlandse toptennisser uitte onlangs kritiek op het beleid van de tennisbond en besloot daarom voorlopig niet meer voor het nationale team uit te komen. Inmiddels is hij uitgebreider ingegaan op die keuze.

De afwezigheid van de 29-jarige tennisser kwam niet uit de lucht vallen. Griekspoor liet eerder deze maand al duidelijk weten dat hij het helemaal gehad heeft met de Nederlandse ploeg en het huidige beleid, en dat hij daarom voorlopig stopt. In gesprek met NU.nl maakte de toptennisser destijds helder hoe hij erin stond. "Er wordt niet geluisterd naar de topspelers. Er is geen plan, geen communicatie vanuit de bond." Griekspoor gaf aan dat hij 'met veel trots' voor Oranje uitkwam, maar: "Ik ben het niet eens met het beleid."

Hoog tijd

De forse kritiek en de aankondiging dat hij voorlopig geen Davis Cup meer speelt, kwamen een beetje uit de lucht vallen. Volgens Griekspoor was het echter hoog tijd dat iemand van zich liet horen. "Het had van mij veel eerder naar buiten mogen komen", vertelt hij in een interview met het AD waarin hij dieper ingaat op zijn eerdere keuze.

Een van de redenen voor Griekspoor zijn onvrede is de manier waarop de Davis Cup-selectie wordt samengesteld. De drievoudig ATP-toernooiwinnaar vindt dat er ‘niet voldoende naar topspelers wordt geluisterd’. "Als drie spelers zeggen dat het op een bepaalde manier moet en daar wordt niet naar geluisterd, ben ik er wel klaar mee."

Zo werden volgens de tennisser in het verleden meermaals spelers geselecteerd die niet in de selectie thuishoorden. " Dat heeft te maken met het groepsproces en een generatiekloof, tot op zekere hoogte."

Onprofessioneel

De irritatie van Griekspoor zit hem echter niet alleen in het selectiebeleid voor de Davis Cup, maar ook in het onprofessionele beleid van de bond die toptalenten wegdrijft. Daarbij wijst hij met name naar de rol van Jacco Eltingh, sportief directeur van de bond. " Hij heeft een geweldige tennisachtergrond en zou meer mensen moeten begeleiden. Daar valt veel meer uit te halen."

Hij vervolgde: " Er komt echt een goede lichting aan, maar de meeste van die jongens willen niet meer in Nederland trainen. Zij staan aan de begin van hun carrière. Dan heb je een probleem". De probleem komt volgens de huidige nummer 1 van Nederland door de gebrekkige kwaliteit van de banen op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen en het gebrek aan persoonlijke begeleiding.

Dat Griekspoor vindt dat er iets moet veranderen, staat buiten kijf. "Ik heb heel veel reacties gehad. Ik denk dat bijna heel tennissend Nederland mij steunt. Ze kunnen het ook zonder mij doen, hoor. Ik weet niet waarom ze niet naar mij luisteren. Misschien vinden ze mij een lul."

Ondanks de huidige situatie, hoopt Griekspoor dat de situatie snel wordt opgelost. " Ik wil mensen alleen maar helpen. Ik zeg gewoon waar het op staat, dat zal ik ook blijven doen. Het is ook niet zo dat ik nooit meer Davis Cup zal spelen."

ABN Amro Open

Griekspoor staat dinsdag tegenover de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard in de eerste ronde van het ABN Amro Open, het toernooi dat op maandag van start is gegaan en duurt tot 15 februari.