Tallon Griekspoor gaat nog in actie komen voordat hij de baan van de US Open zal betreden. De Nederlander wil wedstrijdritme opdoen en heeft een wildcard gekregen voor het toernooi van Winston-Salem. Die wedstrijden vinden komende week plaats.

Tegenover Nu.nl bevestigt Kristof Vliegen, de coach van Griekspoor, dat de Nederlander aan de start in Winston-Salem zal verschijnen. De toptennisser is al in die regio omdat hij meedeed aan de ATP-toernooien in het Canadese Toronto en het Amerikaanse Cincinnati. Daar was Griekspoor echter niet succesvol.

In Cincinnati verloor Griekspoor in de eerste ronde van de Serviër Hamad Medjedovic. In Toronto was Tomas Etcheverry te sterk in eveneens de eerste partij van het toernooi van de Nederlander. Door de twee vroege uitschakelingen heeft Griekspoor weinig wedstrijdritme en daarom wilde hij graag nog meedoen aan een toernooi. Dat is dus Winston-Salem geworden.

Toernooi van Winston-Salem

Het deelnemersveld op het toernooi van Winston-Salem is dit jaar sterk. Zo accepteerde ook de nummer 29 van de wereld Stefanos Tsitsipas een wildcard voor het toernooi. Ook Lorenzo Sonego (36 van de wereld) en Alex Michelsen (33 van de wereld). De twee laatstgenoemden waren vorig jaar de finalisten van het toernooi. De winst ging uiteindelijk naar de Italiaan Sonego.

Davis Cup

Griekspoor maakte eerder deze week nog een ingrijpend besluit bekend. De Nederlander gaf aan dat hij afzwaait als captain van het Davis Cup-team en niet meer beschikbaar zal zijn voor Team Nederland tijdens dat toernooi. Griekspoor gaf aan zijn lichaam te willen sparen voor eigen toernooien.

"Alleen ik heb dit jaar een beslissing moeten maken voor mijn eigen carrière en voor mezelf", zo zei de huidige nummer 32 van de wereld tegenover Ziggo Sport. " Ik wil een goede voorbereiding hebben op het nieuwe jaar. Daarentegen ben ik geen 21 meer en moet ik zuinig zijn op mijn lichaam en mijn weken gaan uitkiezen."