Tallon Griekspoor heeft nog voor zijn eerste partij op Wimbledon goed nieuws gekregen. De Nederlandse toptennisser zag een wereldtopper in zijn gedeelte van het schema verliezen en dus ligt de weg open naar zijn beste prestatie ooit op het heilige gras.

Griekspoor arriveert in Londen met veel vertrouwen na zijn titel in Mallorca en hoopt dan ook zijn beste resultaat ooit neer te zetten. De 28-jarige Griekspoor deed vier keer eerder mee aan Wimbledon en haalde alleen in 2022 en 2024 de tweede ronde. Om die prestatie te evenaren moet hij maandag zijn eerste ronde tegen de Amerikaan Jenson Brooksby zien te winnen, maar de Nederlandse toptennisser zal ongetwijfeld hopen op meer.

Gevallen toptennisser loopt leeg na nieuw drama op Wimbledon: 'Op deze manier heeft het geen zin meer' De vrije val van Stefanos Tsitsipas blijft maar voortduren. De Griekse tennisser hoopte op Wimbledon eindelijk weer eens een goed resultaat neer te zetten, maar moest al na twee sets opgeven in het snikhete Londen. De teleurstelling was groot bij Tsitispas en hij liep na afloop helemaal leeg.

Hij is in Londen als 31ste geplaatst en daardoor was vooraf al duidelijk dat hij de andere geplaatste spelers tot de derde ronde ontloopt. Griekspoor kreeg op de eerste dag van het toernooi echter geweldig nieuws, want zijn mogelijke tegenstander in die ronde ligt er al uit.

Sensatie is goed nieuws voor Griekspoor

Wereldtopper Holger Rune, de nummer 8 van de wereld, leek af te stevenen op een simpele middag tegen Nicolas Jarry toen hij een 2-0 voorsprong in sets nam. De Chileen knokte zich echter helemaal terug en zorgde voor een sensatie door de partij alsnog te winnen.

Grote klap voor Jannik Sinner op Wimbledon: tennislegende Novak Djokovic zit nummer 1 van de wereld dwars Wimbledon heeft een duidelijk signaal gegeven aan Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt bij elk toernooi zijn wedstrijden op de grootste baan, maar in Londen gaat het net even anders. Dat heeft alles te maken met Novak Djokovic.

Rune zat in het deel van het speelschema bij Griekspoor en dus betekent zijn uitschakeling dat de Nederlander pas in de vierde ronde een geplaatste speler tegen kan komen en dat is iemand waarvoor hij zeker niet bang voor hoeft te zijn. Frances Tiafoe (12e) is de mogelijke tegenstander met de hoogste ranking.

Zware tegenstander in tweede ronde

Griekspoor moet uiteraard eerst wel zelf zo ver komen om te kunnen profiteren van de uitschakeling van Rune. Dat zal nog vrij moeilijk worden, want bij een zege op Brooksby treft hij in de tweede ronde Joao Fonseca. De 18-jarige Braziliaan staat te boek als een van de grootste talenten in het mannentennis.

TV-gids Wimbledon: zo kijk je live naar Tallon Griekspoor en alle andere toptennissers op het heilige gras in Londen De volledige tennistop verzameld zich de komende weken in Londen voor Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. Van maandag 30 juni tot en met 13 juli strijden de beste tennissers ter wereld op het heilige gras om miljoenen. Vijf Nederlanders doen mee in het enkelspel. Hieronder lees je hoe je live naar hun duels én die van de wereldtoppers kunt kijken.

Test hieronder jouw kennis over Wimbledon met onze quiz!

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.