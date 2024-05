Tallon Griekspoor wint in voorbereiding op Roland Garros van Christopher Eubanks

Tallon Griekspoor heeft dinsdag van Christopher Eubanks gewonnen op het ATP-toernooi in Genève. In Zwitserland won de beste Nederlandse tennisser met 2-1 in sets.

Het was de eerste ronde van het toernooi en Griekspoor bekert nu door naar de achtste finale, waarin hij het opneemt tegen Federico Coria of Denis Shapovalov. Mocht Griekspoor winnen, speelt hij in de ronde daarna mogelijk tegen Novak Djokovic. De Serviër is de nummer één van de plaatsinglijst, Griekspoor de nummer zes.

Griekspoor - de nummer 27 van de wereld - had het niet makkelijk tegen Eubanks. Zijn Amerikaanse tegenstander en nummer 43 van de wereld bood goed tegenstand. De Nederlander won de eerste set met 6-4, maar kreeg vervolgens met 6-1 op de broek van Eubanks. Griekspoor rechtte de rug en pakte de beslissende set met 6-3.

Roland Garros

Roland Garros, één van de vier Grand Slams, begint op zondag 26 mei. De kwalificatie is overigens nu al bezig. Griekspoor is door zijn hoge ranking al gekwalificeerd, evenals Botic van de Zandschulp. Jesper de Jong wil zich als qualifier plaatsen voor het fameuze toernooi in Frankrijk. Bij de vrouwen doet Arantxa Rus mee.