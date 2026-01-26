Luciano Darderi is enorm gefrustreerd gestart aan zijn partij met Jannik Sinner. De nummer 22 van de wereld werd gebroken in set 2 en kon maar lastig omgaan met die emoties.

Darderi begon zijn duel met Sinner nog goed, want in de eerst game kwam hij bijna tot een break. Dat lukte echter niet en vervolgens liep de nummer 22 van de wereld de hele wedstrijd achter de feiten aan. Sinner pakte wel de servicegames van Darderi af, waardoor de voormalig nummer één van de wereld zijn opponent volledig in de tang had. Met 6-1 ging de eerste set naar Sinner.

In set twee kon Darderi zijn emoties niet meer inhouden. De Italiaan mocht zelf de set beginnen en kwam op 1-0 voorsprong, maar hij miste weer meerdere kansen om zijn landgenoot te breken. Toen Sinner terugkwam tot een deuce begon Darderi al met zijn racket te gooien en nadat de voormalig winnaar van de Australian Open de deuce won, werd Darderi alsmaar woedender. Hij ramde een bal met veel kracht het publiek in en begin te schreeuwen. Het leverde Darderi een waarschuwing op, maar dat was alleen voor het slaan van de bal en niet voor het gooien met zijn racket.

Luciano Darderi viene breakkato a inizio secondo set e con un gesto di rabbia spedisce la pallina fuori dal campo, prendendosi un warning. pic.twitter.com/sv8cc8yUaZ — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 26, 2026

Fysieke problemen

Darderi kampte in de rondes voor zijn partij met Sinner nog met wat fysieke problemen. In zijn openingswedstrijd van de Australian Open tegen Cristian Garin moest de Italiaan na zijn partij direct naar de wc omdat hij buikkrampen had door een medicijn. Na zijn zege op Karen Khachanov kreeg Darderi plots een krampaanval tijdens een interview, wat ook zorgde voor opvallende beelden.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.