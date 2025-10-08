"Voor nu ben ik er wel even klaar mee". Dat was de conclusie van toptennisser Tallon Griekspoor na opnieuw een pijnlijk moment. Waar hij zondag nog schitterde en won van wereldtopper Jannik Sinner, verloor hij twee dagen later van de nummer 204 van de wereld. Zo ging hij van de hemel naar de hel.

Het werd een latertje voor Griekspoor, die op het masterstoernooi van Shanghai aan de bak moest tegen de Monegask Valentin Vacherot. Het werd zelfs nachtwerk, omdat er een derde set kwam. Onnodig, zo vond Griekspoor zelf. "Geen moment in de problemen geweest, tot 4-4 in de derde (set, red.). Maar ik mag het nooit zo ver laten komen", beaamt Griekspoor voor de camera van Ziggo Sport.

De Nederlander had in de tweede set kansen bij 5-5 en 0-40. Breken deed hij Vacherot niet en via een sublieme tiebreak (7-1) perste de Monegask er verrassend een derde set uit. "Het mag natuurlijk nooit een derde set worden, als je die wedstrijd ziet. Ik vraag me af hoe ik dit überhaupt verloren heb", verzucht de geplaagde toptennisser. "Ik mag dat nooit zo weggeven, zeker niet in deze fase van het toernooi." Griekspoor liet de kans om de kwartfinales van een ATP 1000-toernooi te bereiken liggen.

'Waardeloze sport'

"Je speelt twee dagen geleden een hele goede wedstrijd en win je van de nummer 2 van de wereld. En vandaag (dinsdag, red.) verlies je van de nummer 204. Dat is tennis samengevat in twee dagen. Het laat zien wat voor waardeloze sport ik heb gekozen", baalt Griekspoor. "Morgen zou ik waarschijnlijk wel weer willen tennissen, maar voor nu ben ik er wel effe klaar mee."

Positivisme

De verslaggever van Ziggo Sport merkte op dat Griekspoor toch was positieve punten uit het toernooi kon halen. De Nederlander won sinds zijn ATP-titel in Mallorca in juni namelijk maar één wedstrijd voordat hij arriveerde in Shanghai. Ook brak hij met zijn trainer Kristof Vliegen en kapte hij met het Nederlandse Davis Cup-team.

Maar van positivisme wil Griekspoor niets weten. "Ik denk dat ik liever de eerste ronde had verloren, dan dat ik nu deze wedstrijd had verloren. Daar ben ik heel eerlijk in. Deze mag je gewoon niet verliezen. Ik weet niet hoe lang deze blijft hangen. Maar het doet pijn en is gewoon een hele matige nederlaag."