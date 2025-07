Serena Williams is een van de grootste tennissters aller tijden en dat komt mede door haar zeven titels in het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse vierde grote successen in Londen, maar zorgde in het dubbelspel ooit voor zorgwekkende beelden.

Williams en Wimbledon is een van de beste huwelijken in de tenniswereld. De Amerikaanse won zeven keer de titel in het enkelspel, zes keer in het dubbelspel en ook nog één keertje in het gemengd dubbelspel. Toch kan ook de beste tennisster aller tijden weleens een hele slechte dag hebben en dat gebeurde in 2014.

De Amerikaanse sneuvelde al in de derde ronde in het enkelspel, maar wat er in het dubbelspel enkele dagen later gebeurde was helemaal schrikbarend. Samen met zus Venus nam ze het in de tweede ronde op tegen de Duitse Kristina Barrois en de Zwitserse Stefanie Voegele. Niemand hield rekening met een nederlaag van het Amerikaanse duo, maar het liep totaal anders.

Zorgwekkende beelden

Al in de warming-up werd duidelijk dat er iets aan de hand was met Serena. Ze sloeg een paar keer volledig langs een bal en had grote moeite om de ballen te vangen die door de ballenjongens en -meisjes naar haar toe werden gegooid. Desondanks begon ze gewoon aan de partij, maar de zusjes keken al snel tegen een break achterstand.

Serena was in de derde game aan de beurt om te serveren. Het zorgde voor schrikbarende beelden. Williams had opnieuw moeite om de ballen te vangen en liet die ook nog eens meerdere keren vallen bij het stuiteren. De Amerikaanse stond haar hele carrière bekend om haar indrukwekkende service, maar kreeg nu geen opslag binnen de lijnen. Williams sloeg vier dubbele fouten op rij en sjokte terug naar haar bankje.

'Ik ben er kapot van'

Zus Venus probeerde haar duidelijk te maken dat ze beter kon stoppen. "Serena, loop van de baan af", adviseerde haar zus. Serena leek daar nog geen trek in te hebben, maar uiteindelijk werd na overleg met de umpire en de dokter toch besloten dat het beter was om te stoppen.

Na afloop van de partij bleek dat Serena leed aan een virale infectie waardoor haar zicht flink verslechterd was tijdens de partij. "Ik ben er kapot van dat ik niet door kon spelen. Ik dacht dat het ging vanmorgen, omdat ik graag wilde tennissen, maar dit virus heeft me gewoon te pakken gekregen. Ik wil de fans bedanken voor hun steun en het begrip. Ik kijk ernaar uit om volgend jaar terug te komen", reageerde ze later op het incident.

Historische comeback op Wimbledon

Haar terugkeer zou uiteindelijk voor een historisch moment zorgen. Williams won vlak na het incident op Wimbledon de US Open in het enkelspel en was in 2015 ook de beste op de Australian Open en Roland Garros. Op het heilige gras in Londen versloeg ze vervolgens Garbiñe Muguruza in de finale en daardoor had ze voor de tweede keer in haar loopbaan alle grandslamtitels in handen. Die prestatie werd omgedoopt tot de Serena Slam 2.0.

Williams deed in 2022 uiteindelijk voor de laatste keer mee aan Wimbledon en verloor toen al in de eerste ronde. De Amerikaanse nam afscheid van de tennissport na de US Open later dat jaar. Ze heeft zelf overigens nooit gezegd dat ze is gestopt. Williams kondigde in 2022 wel aan dat ze 'weg zou gaan evolueren' van het tennis en speelde na het toernooi in New York ook geen partij meer.

