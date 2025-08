Serena Williams onderging een ware transformatie van haar lichaam sinds ze stopte met tennis. De Amerikaanse verloor bijna 20 kilo en gek genoeg kreeg ze daar wat kritiek op. Williams liet echter weten dat voor haar het belangrijkste is dat ze zichzelf goed voelt.

Williams domineerde lange tijd de vrouwelijke tennissport, maar in 2022 besloot ze op haar lievelingstoernooi de US Open afscheid te nemen van de sport. Nu ze niet meer op topniveau tennist, betekent niet dat ze niet met haar lichaam bezig blijft. Williams is nog altijd regelmatig in de sportschool te vinden en blijft ondanks haar pensioen als tennisster topfit. Ook doordat ze op haar voeding let.

Na haar carrière begon ze met een plant-based dieet, waarin ze voornamelijk leeft op plantaardig voedsel. Dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen voor haar afvalproces. Zo verloor ze al 44 pond sinds ze stopte met tennis. Dit staat gelijk aan een kleine 20 kilo. Ze legde haar afvalproces ook vast voor haar Instagram, maar ze kreeg niet alleen maar lovende reacties onder de foto's.

Kritiek

Onder een van haar sportfoto's plaatst een fan bijvoorbeeld de reactie: 'Je was perfect zoals je was..' Een andere Instagram-gebruiker gaat nog verder en gelooft zelfs niet dat Williams haar afvalproces op een natuurlijke manier heeft gedaan. 'Het is zo duidelijk te zien wanneer iemand injecties gebruikt voor het verliezen van gewicht. Geen probleem, maar dan moet je het niet laten lijken alsof het allemaal gekomen is door het werken in de sportschool.

Williams slaat terug

Sommige fans van Williams reageren woest onder de negatieve comments, maar de Amerikaanse lijkt er zelf niet mee te zitten. TMZ Sports vroeg haar naar de reacties toen ze vorige week Hotel Fouquet in New York uitliep. "Je voelt je goed als je er goed uitziet toch? Maar iedereen heeft een goed lichaam", was het duidelijke antwoord van de 23-voudig Grand Slam-winnares. Williams is ook de voormalig nummer één van de wereld op de WTA-ranking.