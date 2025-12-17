De Parijse arbeidsrechtbank heeft het ontslag van technisch directeur Nicolas Escudé van de Franse Tennisfederatie (FFT) in 2024 ongeldig verklaard. De voormalige tennisser, die ooit de 17e plaats op de wereldranglijst behaalde, heeft daarmee zijn geschil met zijn voormalige werkgever gewonnen.

Meline Duperray, de juriste van de nationale federatie, betoogde tijdens de procedure dat het contract dat Escudé had ondertekend geen garantie op werkzekerheid bevatte. Het slachtoffer is ervan overtuigd dat de reden voor de beëindiging van zijn dienstverband een reorganisatie van de afdeling binnen de FFT was, die kort na zijn ziekteverlof plaatsvond.

Van 1,75 miljoen naar 848.594,36 euro

De federatie ontsloeg hem vanwege langdurige en herhaalde afwezigheid, om zo de optimale werking van het bedrijf te waarborgen. Dit werd vermeld in een officieel persbericht van juli 2024. Volgens informatie van de website L'Informe eiste de 49-jarige Fransman oorspronkelijk een schadevergoeding van 1,75 miljoen euro. De rechtbank beval uiteindelijk de uitbetaling van een totaalbedrag van 848.594,36 euro aan de voormalige technisch directeur.

Morele intimidatie

Dit bedrag omvat meer dan 330.000 euro voor contractbreuk van de werkgelegenheidsgarantie, 33.000 euro voor gerelateerd betaald verlof, 180.000 euro voor onterecht ontslag, 80.000 euro voor morele intimidatie en hetzelfde bedrag voor professionele en economische schade. Het is in veel landen, ook in Nederland, verboden om werknemers te ontslaan terwijl ze ziek zijn of bijvoorbeeld zwanger.

'Twijfelachtige beslissing'

De Franse Tennisfederatie is het echter niet eens met de uitspraak en is van plan zich te verdedigen. "De federatie neemt kennis van deze beslissing. Zij beschouwt deze echter als twijfelachtig vanuit zowel feitelijk als juridisch oogpunt, wat heeft geleid tot het indienen van een beroep," aldus het persbericht van de organisatie, verstrekt aan persbureau AFP.

Broer van ex-Ajacied

De inmiddels 49-jarige Escudé won vier enkeltitels in zijn carrière, waarvan twee in Rotterdam. In eigen land was hij in het dubbelspel ook twee keer succesvol. Zijn beste prestatie op een Grand Slam is een halve finale op Australian Open (enkelspel, 1998) en Roland Garros (dubbelspel, 2001). In 2006 stopte hij vanwege een chronische schouderblessure. Zijn broer is Julien Escudé, die op hoog niveau voetbalde bij Ajax, Sevilla, Besiktas en Stade Rennes.