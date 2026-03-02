Een tennisser is tegen de lamp gelopen en niet zo'n beetje ook. De 27-jarige Leonardo Aboian heeft een enorme waslijst aan overtredingen opgebiecht. Dat levert hem een eveneens extreme straf op.

De Argentijnse tennisser kroop in het biechthokje en vertelde tegen de International Tennis Integrity Agency (ITIA) dat hij op 30 punten de regels omtrent integriteit heeft overtreden. Die staan genoteerd in het Tennis Anti-Corruption Program.

Manipuleren van tennispartijen

Zo manipuleerde de tennisser bijvoorbeeld acht van zijn partijen tussen 2018 en 2025, in zowel het enkelspel als in het dubbelspel. Aboian mag de komende zes jaar en negen maanden niet meedoen aan tennistoernooien. Zijn voorlopige schorsing ging in september 2025 in. Pas in juni 2032 mag hij weer op de baan verschijnen. Daarnaast wordt een geldboete opgelegd van 13.000 euro.

Weddenschappen

De ITIA schrijft: "Hij heeft alle aanklachten van de ITIA toegegeven, waaronder het faciliteren van weddenschappen, het manipuleren van de uitslag van wedstrijden, het aannemen van betalingen om niet zijn uiterste best te doen en het niet melden van corrupte benaderingen. Hij erkent acht van zijn eigen enkel- en dubbelwedstrijden te hebben gefixt op ITF World Tennis Tour- en ATP Challenger-niveau tussen 2018 en 2025."

"Hij heeft ingestemd met een overeengekomen sanctie met de ITIA en afstand gedaan van zijn recht op een hoorzitting voor een onafhankelijke Anti-Corruption Hearing Officer."

Ranglijst

De Argentijn is geen hoogvlieger en stond nooit hoger dan 453e op de ATP-ranking (dat was in 2022), waardoor er ook weinig prijzengeld bij hem binnenstroomde. Dat maakt een speler gevoeliger voor de verleiding om wedstrijden te manipuleren. Tijdens de schorsing mag hij ook geen tennistoernooien bezoeken die worden georganiseerd door ITIA-leden, zoals ATP, ITF en WTA.