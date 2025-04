Toptennisser haalt levensgevaarlijke actie uit: 'Ik heb bijna iemand vermoord'

Arthur Fils schoof dinsdag Tallon Griekspoor aan de kant bij het masterstoernooi van Monte Carlo, maar veel tijd om daarvan te genieten had hij niet. De Fransman moest een dag later alweer in actie komen tegen Flavio Cobolli en ook die partij wist hij te winnen. Fils zorgde na afloop echter voor een gevaarlijk moment.

Fils moest dinsdag ruim 2,5 uur zwoegen tegen de beste Nederlandse tennisser van dit moment om de tweede ronde te halen en daarin speelde hij tegen de Italiaan Cobolli, die afgelopen weekend nog het graveltoernooi van Boekarest had gewonnen. De Fransman had echter geen enkele moeite met de nummer 36 van de wereld en sloeg hem in iets meer dan een uur volledig van de baan.

'Ik heb bijna iemand vermoord'

De Franse nummer 15 van de wereld staat daardoor voor de eerste keer in zijn loopbaan in de derde ronde van het toernooi van Monte Carlo en dat zorgde voor een hoop vreugde. Bij het vieren ging het echter volledig mis. Fils wilde uit blijdschap de bal het stadion uitslaan, maar raakte die totaal verkeerd met zijn racket.

De Fransman schrok zich kapot, want de tennisbal vloog daardoor snoeihard in de richting van de fans aan de kant van de baan. Tot zijn grote opluchting raakte er niemand gewond. Fils liep daarna naar het net om handen te schudden met zijn tegenstander en wisselde ook nog een paar woorden met de umpire. Uit dat gesprek bleek dat hij het ergste vreesde. "Ik heb bijna iemand vermoord, f*ck...", zei Fils tegen de umpire.

Performance: perfect ✅

Celebration: imperfect ❌



Arthur Fils defeats Cobolli 6-2 6-4 to progress at the #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/o0JEwVwqlE — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2025

Sterke start van 2025

Fils krijgt donderdag de kans om voor de eerste keer in zijn carrière de kwartfinales van een masterstoernooi op gravel te halen. Dan moet de Fransman wel zien af te rekenen met Andrey Rublev, die het evenement in Monte Carlo in 2023 wist te winnen.

De Fransman slaagde er op hardcourt wel al twee keer in om de laatste acht te halen van een masterstoernooi. Die beide gevallen waren eerder dit jaar. Fils verloor in de kwartfinales in Indian Wells van Daniil Medvedev en sneuvelde in Miami tegen de latere winnaar Jakub Mensik. De Fransman trekt zijn goede vorm voorlopig dus ook op het gravel door.