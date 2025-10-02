Jesper de Jong debuteert op de Shanghai Masters. De Nederlandse toptennisser wil daarbij indruk maken, maar moet dan wel af zien te rekenen met thuisfavoriet Yi Zhou. Dan helpt het niet als het publiek hem uit zijn concentratie helpt. Dus zoekt De Jong hulp.

De Jong brak de Chinees bij 3-2 in zijn voordeel en verzilverde die break een game later: 5-2. Toch kwam alles weer in balans nadat de Nederlander mocht serveren voor de set. In plaats van 6-3 werd het uiteindelijk 5-5 toen de Chinees zijn eigen servicegame hield.

De elfde game begon met een dubbele fout, nadat De Jong uit zijn concentratie werd gehaald. Zo erg zelfs, dat de umpire het noodzakelijk vond om er wat van te zeggen. "Klap niet met je handen tussen de eerste en tweede service. "Stil", waren zijn woorden. De Jong schreef de game alsnog op zijn naam en bij de wissel wees hij de boosdoener aan. "Die gast is verdomd irritant, die in dat rode shirt", vertelde de Nederlander.

De openingsset ging tot het gaatje, er kwam een tiebreak. Daarin was de nummer 305 van de wereld oppermachtig. Zhou, die een wildcard kreeg, won deze met liefst 7-1.

Nieuw beklag De Jong

De Nederlander ging vervolgens naar de wc om een nieuw shirt aan te trekken. Daarna was het volgens hem nog niet over met de herrie. Hij vroeg zich af wanneer de fan buiten zou worden geschopt. "Als het erg duidelijk is, dan gooien we hem buiten", antwoordde de umpire.

Van de Zandschulp en Griekspoor

Het is te hopen voor De Jong dat hij niet het voorbeeld van landgenoot Botic van de Zandschulp volgt. Laatstgenoemde verloor in de eerste ronde van de Shanghai Masters na twee tiebreaks van de Portugees Nuno Borges.

Ook Tallon Griekspoor doet mee aan het masterstoernooi in China. Hij neemt het na een roerige periode vrijdag op tegen de Amerikaan Jenson Brooksby. Daarmee heeft Griekspoor nog een appeltje te schillen, want op Wimbledon was de Amerikaan met 3-0 in sets te sterk voor de Nederlander. Sinds die nederlaag won Griekspoor nog maar één partij.