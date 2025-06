Toptennisser Novak Djokovic baalt van organisatie Roland Garros, maar grapt na genegeerde wens alsnog

Toptennisser Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros door de Oostenrijkse tennisser Filip Misolic in drie sets te verslaan (6-3, 6-4, 6-2). In Parijs maakte hij de feestavond na de gewonnen Champions League-finale van voetbalclub PSG alleen maar groter.

Hoewel Djokovic behoorlijk wat moeite had met het verzilveren van breakpoints, boekte hij een zakelijke overwinning op de Oostenrijker Filip Misolic en staat hij nu in de achtste finales tegenover de Brit Cameron Norrie, die eerder zijn landgenoot Jacob Fearnley versloeg.

Champions League kijken

Djokovic wilde dolgraag (nog een deel van) de finale van de Champions League bekijken, waarin Paris Saint-Germain de eerste Europese prijs pakte in een wervelende voetbalshow tegen Inter. Maar omdat Roland Garros besloot hem de avondpartij te geven, die pas om 20.30 uur begon, kwam de wens van Djokovic niet uit.

'Geweldige avond in Parijs'

Hoewel de Serviër snel klaar was op Court Philippe Chatrier, bleek het niet op tijd genoeg om nog voor de buis te ploffen. Dus toog hij maar naar Instagram, waar hij met een grap knipoogde naar zijn 'genegeerde' wens. "Geweldige avond in Parijs (niet alleen qua voetbal). Het was een plezier om tegen je te strijden", doelde hij op zijn Oostenrijkse tegenstander.

Wedstrijdverloop

De eerste set begon met een stortvloed aan breakkansen voor Djokovic, die pas de tiende wist te benutten. Misolic stabiliseerde zijn service aan het begin van de tweede set en won zijn eerste twee servicegames vrij gemakkelijk. In de vierde game kreeg hij zijn eerste breakpoint, maar Djokovic doorstond deze situatie en brak direct terug in de volgende game. Djokovic behield zijn break voorsprong en serveerde de tweede set uit voor een 2-0 voorsprong in sets.

Snel einde wedstrijd

In de eerste game van de derde set brak Djokovic direct weer, volgde die op met een vlekkeloze servicegame en kondigde daarmee een spoedig einde van de wedstrijd aan. Djokovic brak opnieuw in de zevende game en maakte vervolgens direct een einde aan de wedstrijd.

Liever niet in de avond

Djokovic had aangegeven liever niet in de avondsessie te spelen, zodat hij rustig de Champions League-finale kon kijken. Hij zei dat hij voor PSG zou supporteren, maar de organisatie ging hier niet op in. Zijn wedstrijd tegen Misolic werd juist wél in de avondsessie gepland.

