Tennisser Tallon Griekspoor komt de komende periode niet meer in actie voor het Davis Cup-team. In niet mis te verstane woorden maakt hij duidelijk dat hij het helemaal gehad heeft met de Nederlandse ploeg en het huidige beleid. "Er wordt niet geluisterd naar de topspelers."

Griekspoor trok zich in 2025 al terug voor enkele Davis Cup-wedstrijden van Nederland. Destijds zei de Nederlander zich te willen richten op de start van het nieuwe seizoen. Die voorbereiding kwam afgelopen jaren vaak in de knoop door de Davis Cup Finals, die in november worden gehouden. Nu volgt een definitieve breuk. Dat heeft volgens Griekspoor te maken met een gebrek aan een plan.

"Het houdt een keer op", is Griekspoor stellig tegenover NU.nl. De toptennisser zegt dat de Nederlandse tennisbond (KNLTB) het tegenovergestelde doet van wat zij vragen. "Er wordt niet geluisterd naar de topspelers. Er is geen plan, geen communicatie vanuit de bond", aldus de topspeler. Griekspoor kwam 'met veel trots' uit voor Oranje, maar: "Ik ben het niet eens met het beleid."

Griekspoor noemt tennisbond 'amateuristisch'

Griekspoor kan nog prima door een deur met captain Paul Haarhuis. Waar hij meer problemen heeft, is met de mensen daarboven. Met name directeur Jacco Eltingh krijgt de wind van voren. Volgens de Nederlandse tennisser laat hij te weinig zijn gezicht zien op de centrale trainingsplek in Amstelveen. Dat Haarhuis parttime in dienst is, gaat er bij Griekspoor ook niet in. "Dat is zó amateuristisch."