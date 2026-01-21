Tallon Griekspoor heeft zijn ongeloof op de Australian Open omgezet in brandstof voor een aardige revanche. In Melbourne moest de Nederlandse toptennisser 24 uur na zijn vroege uitschakeling in het enkelspel weer de baan op om aan het dubbeltoernooi te beginnen. Dat deden hij en zijn Nederlandse dubbelpartner Botic van de Zandschulp uitstekend.

De omschakeling zal niet makkelijk zijn geweest voor Griekspoor, die in het enkelspel kansloos ten onder ging tegen Ethan Quinn. Na afloop sprak de Nederlander vol ongeloof over zijn eigen zwakke prestatie. Toch lukte het hem om 24 uur later weer bij de les te zijn en het dubbeltoernooi met Van de Zandschulp succesvol aan te vangen. Tegen het als elfde geplaatste koppel Guido Andreozzi/Manuel Guinard moesten er drie sets aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen, maar dat werd mooi wel het Nederlandse duo.

Vriendin zorgt voor stunt

Griekspoor en Van de Zandschulp wonnen met 1-6, 6-3 en 6-4 van hun tegenstanders en mogen zich melden in de tweede ronde. Daarin treffen ze oudgedienden Matthew Ebden (38) en Rajeev Ram (41). Door de timing van hun duel in de eerste ronde kon Griekspoor niet aanwezig zijn op de tribune bij zijn vriendin Anastasia Potapova, die voor een stunt van jewelste zorgde in de tweede ronde van het enkelspel. Griekspoor zal ongetwijfeld blij zijn met de wraak op zijn teleurstellende einde van het enkelspel. Samen met Van de Zandschulp is hij nu in ieder geval wel weer wat prijzengeld rijker. Door hun zege mogen de twee landgenoten bijna 55.000 euro extra verdelen.

Botic van de Zandschulp

Van de Zandschulp kan zich door de zege met Griekspoor weer even richten op het enkelspel. Als enige van vier gestarte Nederlanders op de Australian Open haalde hij wél de tweede ronde. Daarin treft hij de Chinees Shang, waarna een mogelijke confrontatie met wereldster en tennislegende Novak Djokovic gloort. De wedstrijd tegen Shang is donderdagnacht, waarna de volgende dubbelpartij met Griekspoor op vrijdagnacht gespeeld wordt.

Demi Schuurs

In het vrouwendubbelspel maakte Demi Schuurs met haar partner Ellen Perez geen fout in de eerste ronde. Het als achtste geplaatste koppel vloog met een 6-2, 6-1 zege op landgenote Isabelle Haverlag en de Britse Sonay Kartal door het eerste duel in Melbourne.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.