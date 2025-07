Topfavoriete Aryna Sabalenka bereikte dinsdag de halve finale op Wimbledon na een overwinning op Laura Siegemund. Na afloop van de partij gaf ze een opvallend interview, waarin ze heel duidelijk was over het spel van de Duitse.

De nummer één van de wereld maakt het spannend tegen Siegemund en had drie sets nodig om de overwinning binnen te slepen. Het werd 4-6, 6-2, 6-4. Het zorgde voor zichtbare frustratie bij de Belarussische, die haar woede uitte richting de ballenjongens. Zij stonden niet klaar met ballen toen Sabalenka wilde serveren. Zij keek vragend toe en rolde met haar ogen.

Toch weigerde Sabalenka na afloop over 'irritatie' te spreken. Ze werd op het gras in Londen geïnterviewd door de BBC. Daarin werd gevraagd of de 27-jarige zich ergerde aan het spel van Siegemund. De interviewer beweerde dat Sabalenka dat 'irritant' had genoemd. Dat ontkende de toptennisster direct.

"Nee, nee, nee, dat heb ik nooit gezegd", was de reactie van Sabalenka. Ze benadrukt dat ze het woord 'irritant' nooit heeft uitgesproken. "Laat dat duidelijk zijn."

'Laat dat duidelijk zijn'

En als ze dat wel had gedaan, was het alleen maar een compliment. "Haar spel is niet vervelend, maar het is gewoon heel slim", aldus Sabalenka over Siegemund. "Iedereen heeft het lastig tegen haar. Je weet dat je voor elk punt hard moet werken als je tegen haar speelt."

De 37-jarige Siegemund kwam nooit verder dan de tweede ronde in Londen en dit keer versloeg ze onder anderen Madison Keys en Leylah Fernandez. Ze is samen met haar trainer, de 33-jarige Antonio Zucca. Ze werden verliefd in 2017 op het toernooi van Rome. "Het is moeilijk om evenwicht te vinden", vertelde ze over werk en privé gescheiden houden.

Halve finale

Sabalenka staat donderdag in de halve finale van Wimbledon tegenover Amanda Anisimova. Zij bereikte met haar Nederlandse coach de halve eindstrijd door in de kwartfinale te winnen van Anastasia Pavlyuchenkova.

