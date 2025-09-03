De Tsjechische Marketa Vondrousova was bezig aan een mooie reeks op de US Open. De winnares van van Wimbledon 2023 stond op de drempel van de halve finales, maar moest vanwege een blessure afhaken in de kwartfinale tegen Aryna Sabalenka. Via Instagram deelde de toptennisster een emotioneel betoog.

Vondrousova trok zich terug nadat ze bij een training geblesseerd raakte. Sky Sports zag haar in tranen het trainingsveld verlaten. Ook werd ze getroost door haar team. Later werd ze met een ingetapet linkerbeen gespot in de spelersruimte.

"Ik heb mijn best gedaan om op de baan te staan, maar na overleg met de toernooiarts heb ik besloten het risico niet te lopen dat de blessure verergert", verklaarde de Tsjechische haar afwezigheid. Ze liep een kwetsuur op in de vierde ronde tegen de Kazachse Jelena Rybakina. "Ik waardeer alle steun en bied mijn excuses aan aan de fans die uitkeken naar de wedstrijd."

'Het breekt mijn hart'

Voor Vondrousova was de opgave extra pijnlijk omdat ze vorig jaar de US Open al miste door een schouderblessure. Via sociale media gaf ze meer tekst en uitleg. "Het breekt mijn hart dat ik vandaag niet op de baan kan staan ​​tijdens de US Open vanwege de blessure die ik in mijn laatste wedstrijd heb opgelopen", trapte ze af.

Congratulations on a great run this year.



All the best to you, Marketa! pic.twitter.com/dCmADuktdw — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

"Deze plek is zo bijzonder voor me. Precies een jaar geleden werd ik geopereerd, en ik wist niet eens zeker of ik ooit nog terug zou komen. Hier terug zijn, weer meedoen en genieten van zulke mooie wedstrijden heeft meer betekend dan woorden kunnen zeggen. Dankbaar voor alle liefde en steun."

Halve finales

Zonder te spelen gaat Sabalenka dus naar de halve finales, waarin ze thuisspeelster Jessica Pegula treft. Zij rekende in haar kwartfinale af met Barbora Krejcikova uit Tsjechië.

