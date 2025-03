Toptennisster krijgt extra beveiliging na incident met toeschouwer: 'Dat kan niet door de beugel'

De Poolse tennisster Iga Swiatek krijgt extra beveiliging op het tennistoernooi van Miami. Dat is besloten nadat een toeschouwer haar tijdens een training had lastiggevallen.

"Opbouwende kritiek is één ding, maar bedreigingen, haatzaaien of zelfs overlast tijdens een training kunnen niet door de beugel", meldt een woordvoerder van de nummer 2 van de wereld. "We hebben de kwestie gemeld bij de toernooiorganisatie en (tennisfederatie) WTA. Er is onmiddellijk actie ondernomen in de vorm van voorzorgsmaatregelen, zoals extra beveiliging. Daarvoor zijn we ze erg dankbaar", voegt het kamp van Swiatek toe.

De Poolse werd volgens media uit haar land afgelopen zondag tijdens een training lastiggevallen door een man die haar zou stalken. De 40-jarige man, die een Poolse afkomst heeft en woont in de Verenigde Staten, schreeuwde vanaf de tribune allerlei dingen over haar familie en haar psycholoog naar de tennisster. Hij zou een obsessieve haat hebben voor Swiatek en deelde zijn acties ook via het sociale medium X.

Swiatek bereikte ondanks alle commotie wel gewoon de kwartfinales van het hoog aangeschreven toernooi van Miami. De Poolse versloeg maandag in de achtste finales de Oekraïense Elina Svitolina en neemt het bij de laatste acht op tegen Alexandra Eala uit de Filipijnen. Swiatek hoopt na 2022 het toernooi voor de tweede keer op haar naam te schrijven.

Incident rond Raducanu

Het is niet het eerste incident rond een toptennisster. Vorige maand barstte de Britse Emma Raducanu tijdens een wedstrijd al in tranen uit nadat ze op de tribunes een man had gezien die haar stalkte. De dader werd weggehaald door de beveiliging en is niet meer welkom bij toernooien. Raducanu speelde ondanks het incident wel gewoon de partij uit.

Swiatek en Raducanu kunnen elkaar deze week tegenkomen in de halve finales, want de Britse zit ook nog in het toernooi. Raducanu speelt in de kwartfinales tegen thuisfavoriete Jessica Pegula.