Toptennisster krijgt in Miami haar rivaal witheet door duel op zeer opvallende manier te beslissen

De Oekraïense tennisster Marta Kostyuk heeft tijdens de Miami Open haar rivale Anna Blinkova flink op de kast gekregen. In de laatste game pakte Kostyuk de overwinning door de Russische te verschalken met een onderhandse service.

Kostyuk wist de eerste set al met 6-2 te winnen en in de tweede set stond de Oekraïense ook al fors voor. Bij een 5-1 stand stuiterde Kostyuk met de bal om aan te leggen voor een service, maar ze verraste vriend en vijand in het Amerikaanse Miami. De Oekraïense sloeg de bal met een onderhandse service nipt over het net. Blinkova kon daardoor nooit meer bij die bal en verloor ook set 2, waarna de partij tot een einde kwam.

Blinkova was na de wedstrijd geïrriteerd en liep direct van de baan. Kostyuk kreeg daardoor niet de kans om haar tegenstander de hand te schudden, maar de kans was ook niet groot dat dit zou gebeuren. Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland leven sporters uit die landen regelmatig op gespannen voet met elkaar.

Miami

Door de overwinning tegen Blinkova staat Kostyuk nu een lastige opgave te wachten. In de volgende ronde neemt de Oekraïense het op tegen Jessica Pegula, de huidige nummer vier van de wereld. Die partij vindt maandag plaats op 21:10 uur Nederlandse tijd.

Bij de mannen zit de laatste zestien ook nog altijd vol met topspelers. Zo nemen Novak Djokovic en Lorenzo Musetti het tegen elkaar op. Ook Alex de Minaur en Casper Ruud zitten nog altijd in het toernooi. Bij de vrouwen zit onder andere de teruggekeerde Iga Swiatek nog in het toernooi. De Poolse topspeelster probeert in Miami haar absolute topvorm terug te vinden na een aantal mindere toernooien.