Een nieuwe dreun voor Suzan Lamens. De Nederlandse toptennisster werd al uitgeschakeld in het enkelspel, maar is nu ook klaar in het dubbelspel. Dat komt door een flinke domper voor haar partner Eva Lys.

De 23-jarige Lys kreeg een flinke tegenslag te verwerken, want zij moest in de tweede ronde opgeven tegen Linda Noskova. Bij een 4-6, 0-3 en 0-30 kon ze niet meer verder tegen de Tsjechische. Lys zei daarover: "Het laatste waar ik aan denk als ik het veld op stap, is opgeven. Daarom was het zo ontzettend moeilijk voor me. Ik doe dat echt niet graag. Het is jammer dat het op een toernooi als dit gebeurt."

Auto-immuunziekte

BILD weet inmiddels wat er met Lys, de nummer 59 van de wereld. Zij had last van haar auto-immuunziekte. Om die reden moest zij vorige week ook al opgeven in Cleveland, waar de Duitse in de halve finale stond. Na haar eerste wedstrijd op de US Open zei Lys: "Ik voel het in mijn rug. Ik voelde het nog steeds, maar het was oké."

Voor de US Open sprak ze al wat uitgebreider over haar ziekte. "Dit is een situatie waar ik vaak mee te maken krijg, en ik weet dat ik vanwege mijn auto-immuunziekte moet afhaken. Gezondheid staat voorop. Kortere pauzes houden me weg van langere."

Hoofd omhoog

Ze laat zich desondanks niet uit het veld slaan door haar ziekte. "Alles is mogelijk! Met de juiste medicatie en de juiste mensen om je heen kun je nummer 1 van de wereld worden. Ze sluiten elkaar niet uit, en ik ben op de goede weg."

Suzan Lamens

Het zorgt er nu in ieder geval voor dat de dubbelwedstrijd van Lamens en Lys niet doorgaat. Zij zouden het later opnemen tegen Elise Mertens en Veronika Kudermetova. Lamens had eerder op donderdag een fantastische partij op de mat gelegd tegen Iga Swiatek, de nummer twee van de wereld. De Poolse trok met de nodige moeite aan het langste eind.

