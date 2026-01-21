Jessica Pegula hoort al enkele jaren tot de wereldtop in het vrouwentennis, maar desondanks is het haar nog niet gelukt om een grandslamtitel te pakken. Ze doet momenteel op de Australian Open een nieuwe gooi. De Amerikaanse tennisster wacht daar echter een heel pikant duel, want ze treft donderdag haar partner op de tennisbaan.

Pegula drong in de zomer van 2022 voor de eerste keer door tot de top tien van de wereld en daar is ze sindsdien niet meer uit verdwenen. De Amerikaanse is misschien wel de meest constante speelster van allemaal, maar lijkt toch elke keer wat tekort te komen op de grote toernooien. In 2023 was ze dichterbij dan ooit, maar toen verloor ze in de finale van de US Open van Aryna Sabalenka.

De Amerikaanse is in Melbourne als zesde geplaatst en behoort dus ook in Melbourne weer tot de kanshebbers voor de titel. Pegula rekende in de eerste ronde af met Anastasia Zakharova en toonde haar topvorm door de Russische slechts drie games te gunnen. In de volgende ronde staat Pegula een zwaardere opgave te wachten, maar dat is op voorhand ook al een heel pikant duel.

Pegula treft partner

Pegula treft in Melbourne donderdag namelijk landgenote McCartney Kessler en de twee kennen elkaar heel erg goed, want ze zijn elkaars partner. Dan gaat het niet om partners in de liefde, maar wel in het tennis. De twee Amerikaansen deden namelijk als koppel mee aan het dubbelspel in Melbourne.

Het zorgde voor een opmerkelijke situatie, want het duo stond daardoor een dag voor hun onderlinge clash samen op de baan voor de eerste ronde in het dubbelspel. Dat werd geen succes, want het als vijfde geplaatste duo Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani was met 6-4, 7-6 te sterk voor Pegula en Kessler.

Clash op Australian Open

Voor de twee Amerikaanse tennissters zal het waarschijnlijk een aparte gewaarwording zijn om donderdag plotseling als rivalen op de baan te staan. Waar Pegula dit jaar hoopt om na drie verloren kwartfinales eindelijk eens de laatste vier te halen, kan Kessler haar beste resultaat ooit op een grandslamtoernooi neerzetten. De Amerikaanse nummer 37 van de wereld haalde nog nooit de derde ronde en kan dat dus eindelijk voor elkaar krijgen.

