Veelbesproken vriendin Tallon Grkekspoor kent teleurstellend einde van historische Roland Garros

De Russische tennisster Anastasia Potapova is in navolging van haar vermeende vriend Tallon Griekspoor ook klaar op Roland Garros. Dinsdag verloor ze in de kwartfinales van het dubbeltoernooi, waar ze eerder al uitgeschakeld werd bij de singles.

Zowel Potapova als Griekspoor kende een historische Roland Garros. De Nederlander bereikte voor het eerste de vierde ronde van een grandslamtoernooi, maar moest daarin helaas opgeven tegen de Duitse wereldtopper Alexander Zverev. De Russin maakte dat van dichtbij mee, ze zat namelijk net als bij iedere partij van Griekspoor in zijn box.

Sprookje(s) ten einde

Griekspoor was op zijn beurt ook aanwezig bij de wedstrijden van Potapova. Zij vloog er in de tweede ronde uit tegen de Tsjechische Linda Nosková in het enkelspel. Met haar Servische partner Olga Danilovic ging het in het dubbelspel een stuk beter. Potapova bereikte de kwartfinales, wat haar beste resultaat was in het dubbelen op Roland Garros. Ook evenaarde ze daarmee de Australian Open van 2022.

Maar net als toen was dit het eindstation. Samen met Danilovic verloor de Russische van haar landgenotes Mirra Andreeva en Diana Shnaider, die in Parijs als vierde geplaatst zijn. De dubbelpartij was in iets minder dan anderhalf uur gepiept: 6-3 7-5 voor Andreeva en Shnaider.

Nieuw tenniskoppel?

Officieel bewijs is er nog niet, maar het lijkt er meer en meer op dat Griekspoor en Potapova een setje zijn. De twee zitten sinds Indian Wells in maart steeds vaker bij elkaar op de tribune en een goed ingevoerde commentator van Eurosport sprak zelfs al van Griekspoors vriendin toen zij in beeld kwam bij een wedstrijd van hem. Insta official zoals het zo mooi heet, is het nog niet.

Potapova was eerst getrouwd met de Kazach Alexander Shevchenko. Vorig jaar strandde dat huwelijk en niet veel later verscheen ze in de box bij Griekspoor. De Nederlander en Russin zijn mogelijk dus een nieuw tennissetje. In de stad van de liefde deden er deze editie bijzonder veel mee, een overzicht:

