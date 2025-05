Vlam in de pan op Roland Garros: woedende toptennisser weet het hoofd niet koel te houden

Roland Garros draait inmiddels op volle toeren. Hierdoor kunnen we weer naar de nodige spannende tennispotjes kijken. Zo speelde Miomir Kecmanovic een enerverende wedstrijd tegen Sebastian Baez. We zagen hierin een comeback, maar een moment tussen Kecmanovic en de umpire trok minstens even zoveel aandacht.

De Servische tennisser Kecmanović heeft een belangrijke overwinning geboekt op Roland Garros. Na een spannende comeback zegevierde de Serviër in zijn openingswedstrijd. Hij wist de Argentijn Baez te verslaan in de eerste ronde met 6-7, 6-7, 6-4, 6-2, 6-2.

Baez won de eerste twee sets, beide na een tiebreak. Kecmanovic had wel breakkansen in de eerste en vijfde game van de tweede set, maar wist deze niet te benutten. De Argentijn was vervolgens sterker in de tiebreaks.

In de derde set nam Baez aanvankelijk de leiding, maar Kecmanovic knokte zich terug en pakte de set met 6-4. Hiermee voorkwam hij een snelle uitschakeling en bracht de stand op 2-1 in sets. Met hernieuwde energie won hij vervolgens ook de vierde set overtuigend met 6-2, waardoor de stand gelijk werd getrokken.

Boos

Kecmanovic wist dus de spannende wedstrijd te winnen met een fraaie comeback, maar ontzettend blij was de Serviër ook weer niet. Hij was namelijk woedend op de umpire.

Kecmanovic was boos over een beslissing waarbij een bal van hem, volgens hem ten onrechte, uit was gegeven. De beslissing bleef echter staan.

Dit maakte de Servische toptennisser zo boos dat hij na afloop weigerde om de hand te schudden met de scheidsrechter. Ook zijn coach, Viktor Troicki, was erg boos door dit voorval.

Volgende ronde

Kecmanovic mag op dinsdag, nog geen dag na zijn overwinning tegen Baez, weer aan de bak. Hij neemt het samen met de Australische Rinky Hijikata om 11:00 uur op in het dubbelspel tegen het Britse duo Lloyd Glasspool en Julian Cash. In het enkelspel mag de Serviër op woensdag weer een balletje slaan. Dan neemt hij het op tegen de Fransman Quentin Halys.

