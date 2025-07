Een opmerkelijke oproep van Leylah Fernandez: zij wil voor het eerst in haar leven op date. De 22-jarige toptennister heeft volgende week een uurtje ingepland voor het moment. Honderden mannen hebben zich al aangemeld.

Fernandez, die in 2021 verraste door de finale van de US Open te halen, deelde de boodschap op haar Instagram. Zij vertelde aan haar ruim 350.000 volgers: 'Hey allemaal, weten jullie wat ik écht graag wil doen? Ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik wil op een date. Ik ben geen fan van datingapps, dus ik ga het op mijn eigen manier doen.'

Ze vroeg zich in de video af of er mensen zin hadden om volgende week één uur met haar op date te gaan. Fernandez doet dan mee aan het WTA-toernooi in het Canadese Montreal, haar geboorteplaats. 'Dit is geen grap', benadrukt ze nog. 'Dus kom op, stuur me een DM. Dit is hét moment.'

'Succes daarmee'

De mannen moesten in de DM (privébericht) wat persoonlijke informatie delen. Daarna zal zij kiezen wie de gelukkige wordt. Eén mogelijk probleem voor diegene: 'Je zal van te voren misschien mijn vader moeten ontmoeten. Succes daarmee...'

Zo streng zal haar vader én coach Jorge niet zijn, want het was zijn idee om zijn dochter op deze manier aan een partner te helpen. Fernandez neemt elke avond haar DM door en stuurt de leukste inzendingen naar haar team, waaronder dus haar vader. Zij doen vervolgens hun zegje en sturen weer een select groepje terug, waarna de toptennisster uiteindelijk zelf een keuze zal maken.

Bepaalde voorkeur

Een nadeel voor iedereen buiten Canada: het is volgens de nummer 36 van de wereld een voordeel als je in Montreal woont. Overigens is het niet noodzakeliijk om verstand van tennis te hebben. 'Het gaat erom dat je elkaar leert kennen, weten wat de hobby's van de ander zijn, wat hij leuk vindt. En hij mag hetzelfde aan mij vragen. Ik ben een tennisspeelster, maar dat is niet alles wat ik ben.'