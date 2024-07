Waarom er een gouden ananas op de trofee van Wimbledon staat

Carlos Alcaraz en Novak Djokovic strijden aanstaande zondag voor het tweede jaar op rij om de eindzege van Wimbledon. De winnaar gaat niet alleen naar huis met 2,7 miljoen pond (omgerekend 3,2 miljoen euro), maar ook met de Gentlemen's Singles Trophy. Daar staat een ananas op, maar waarom eigenlijk?

Mocht het je nooit opgevallen zijn, kijk zondag maar eens goed naar de winnaar die de trofee vasthoudt - of naar de foto hierboven van Roger Federer. Er staat echt een gouden ananas op. Waarom weet eigenlijk niemand, zelfs de organisatie niet.

Carlos Alcaraz bereikt finale Wimbledon en sart Engelse publiek met opmerking over EK voetbal Carlos Alcaraz staat in de finale van Wimbledon 2024. Hij rekende in de halve finale af met Daniil Medvedev, die nog wel de eerste set pakte: 6-7 6-3 6-4 6-4.

Waarom staat er een ananas op de trofee van Wimbledon?

De organisatie zelf schrijft: 'De meest plausibele verklaring voor de aanwezigheid van deze vreemde vrucht bovenop de meest prestigieuze tennistrofee is dat, toen The Championships in de tweede helft van de 19e eeuw begonnen, ananassen werden gezien als zeldzaam en exclusief voedsel.' Men zag het dienen van ananassen als hoge status, omdat ze pas begin 1900 werden geïmporteerd naar West-Europa.

Carlos Alcaraz in 2023 met zijn trofee. © Getty Images

Overigens is Wimbledon bezig aan zijn derde trofee. Eerst waren er de Field Cup (1877-1883) en Challenge Cup (1884-1886). Die gingen allebei meer naar huis met William Renshaw, die het toernooi in 1883, 1884, 1885 en 1886 won. De All England Lawn Tennis and Croquet Club wilde niet steeds wilde niet steeds haar trofee afstaan, dus besloot het bij invoering van de nieuwe prijs dat de winnaar er geen eigenaar van werd. In plaats daarvan krijgt de beste speler een replica.

Alle kampioenen van Wimbledon staan erop met naam en de dag dat ze kampioen werden. In 2009 was er geen ruimte meer, dus werd er een stuk toegevoegd aan de trofee.

Wimbledon 2024

