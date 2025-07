De tennisfans moeten dit weekend goed opletten. Wimbledon heeft namelijk opnieuw besloten om te breken met een traditie die al tientallen jaren duurde en dat heeft deze keer grote gevolgen voor de finales in het enkelspel bij de mannen en de vrouwen.

Wimbledon komt dit weekend tot een climax. Op zaterdag wordt duidelijk wie er bij de vrouwen met de titel vandoor gaat en een dag later staat de finale bij de mannen op het programma. Daar verandert de organisatie niets aan, maar wel aan het tijdstip waarop de eindstrijd begint.

Wereldberoemde toeschouwer op heterdaad betrapt tijdens partij van Novak Djokovic op Wimbledon Een bezoekje aan grandslamtoernooi Wimbledon is voor veel tennisliefhebbers een groot hoogtepunt. Maar acteur Hugh Grant leek zijn aanwezigheid op de tribune in Londen niet zo speciaal te vinden. Hij werd tijdens de partij tussen Novak Djokovic en Flavio Cobolli betrapt op een wel heel bijzondere actie.

Traditie op de schop

Het is al heel lang een traditie dat de finales bij de mannen en vrouwen om 15.00 uur Nederlandse tijd beginnen, maar dat wordt dit jaar helemaal anders. De finale is met twee uur naar achteren geschoven en begint dus pas om 17.00 uur Nederlandse tijd. Dat heeft, zoals bijna alles in de sportwereld, vooral een commerciële reden: in New York is het dan 11 uur 's ochtends en dus kunnen ook daar veel mensen kijken.

Novak Djokovic stoot tennislegende Roger Federer van de troon op Wimbledon: 'Betekent veel voor me' Novak Djokovic plaatste zich woensdag maar weer eens voor de halve finales van Wimbledon door de Italiaan Flavio Cobolli te verslaan. De Serviër sloeg daarmee ook een record van zijn voormalige rivaal Roger Federer uit de boeken.

De aanpassing kan er wel voor zorgen dat de finale bij de mannen onderbroken moet gaan worden. Zo'n vier uur na de starttijd wordt het tenslotte donker in Londen. Mocht het net zo'n finale worden als tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner op Roland Garros dan zal de organisatie tijdens de partij het dak moeten sluiten en de lichten aan moeten zetten. Dat kan voor een onderbreking van zo'n twintig minuten zorgen.

Ook gevolgen voor dubbelaars

De aanpassing heeft ook gevolgen voor de dubbelspelers. De finale in het mannendubbel wordt niet meer op de zaterdag na de eindstrijd in het vrouwenenkelspel gespeeld, maar ervoor. Een dag later wordt de finale bij het herenenkelspel ook pas na de vrouwendubbel gespeeld.

Nederlandse finalist op Wimbledon kan tennisgeschiedenis schrijven op heilige gras in Londen In het enkelspel lagen alle Nederlanders er al heel snel uit op Wimbledon, maar in het dubbelspel vergaat het onze landgenoten een stuk beter. Sem Verbeek speelt donderdag met zijn legendarische partner zelfs de finale van het gemengd dubbelspel en hij kan in de eindstrijd Nederlandse tennishistorie schrijven.

Dat is volgens directeur Sally Bolton van de All England Club, het tennispark waar Wimbledon wordt gespeeld, goed nieuws voor alle spelers: "De dubbelspelers hebben veel meer duidelijkheid over hun schema en de fans kunnen tijdens beide dagen ervan genieten als een voorprogramma voor de finales in het enkelspel."

Andere afgeschafte traditie

Wimbledon schafte dit jaar ook al een andere traditie af. Voor het eerst sinds het ontstaan van het toernooi waren er geen lijnrechters meer aanwezig. Zij werden vervangen door een elektronisch systeem, maar het is de vraag of dat een groot succes is. Het systeem zorgde al een aantal keren voor problemen en topspelers vroegen zich hardop af of het wel accuraat was.

Wimbledon geeft ballenjongen de schuld voor merkwaardig incident bij duel tussen toptennissers Wimbledon is met een bijzondere verklaring gekomen voor een opvallend moment tijdens de kwartfinale tussen Taylor Fritz en Karen Khachanov. Aan het begin van de vierde set zorgde het automatische lijnensysteem voor oponthoud. Het was niet de eerste keer dat de technologie een steekje liet vallen dit toernooi, maar de organisatie gaf na afloop opmerkelijk genoeg een ballenjongen de schuld.

Weet jij alles over de tradities van Wimbledon? Test het hieronder met onze speciale quiz!

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.