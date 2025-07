In de eerste ronde sneuvelde de ene grote naam na de andere op Wimbledon en ook de tweede ronde staat bol van de stunts. Jasmine Paolini, de verliezend finaliste van vorig jaar, was het volgende slachtoffer.

De Italiaanse Paolini, die als vierde geplaatst was in Londen, kwam in de eerste ronde tegen de Letse nummer 402 van de wereld Anastasija Sevastova al in de problemen en dat bleek uiteindelijk een slecht voorteken. Paolini nam het in haar tweede partij op tegen de Russische Kamilla Rakhimova, de mondiale nummer 80.

Nieuwe sensatie op Wimbledon

Paolini, die vorig jaar de finale verloor van Barbora Krejcikova, begon nog goed aan de partij en stond in een mum van tijd met 5-2 voor. Rakhimova brak nog wel terug, maar een nieuwe break van de Italiaanse leverde haar alsnog setwinst op. Ze leek gelijk door te drukken toen ze in de eerste servicegame van Rakhimova in de tweede set liefst vier kansen kreeg om te breken.

De Russische werkte die echter allemaal weg en dat bleek het keerpunt in de partij. Rakhimova brak bij 3-3 zelf en sleepte er een beslissende set uit. In de derde set pakte ze direct de servicegame van Paolini en in de rest van de set gaf ze geen breakpoint meer weg. Rakhimova kreeg in de slotfase nog wel de bibbers, maar op het vierde matchpoint maakte ze het af. De Russische speelt in de volgende ronde tegen Linda Noskova uit Tsjechië.

Helft van top-10 uitgeschakeld

Voor de Italiaanse blijft haar finaleplaats van vorig jaar daarmee een uitschieter op het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld. Paolini verloor bij haar eerdere drie deelnames namelijk in de eerste ronde en deze keer sneuvelde ze dus in de tweede ronde. De topspeelster gaat daardoor in ieder geval zakken naar de achtste plek op de wereldranglijst.

Paolini bevindt zich overigens in goed gezelschap, want door haar nederlaag is inmiddels al de helft van de top-10 speelsters op Wimbledon uitgeschakeld. Eerder konden Coco Gauff, Jessica Pegula, Qinwen Zheng en Paula Badosa ook al hun spullen pakken. Overigens verloor woensdag ook Diana Shnaider, de nummer 12 van de wereld. Zij was kansloos tegen Diane Parry: 3-6, 1-6.

