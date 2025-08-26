Daniil Medvedev worstelt de laatste tijd met zijn vorm en met zichzelf. Ook op de US Open volgde een extreme woede-uitbarsting, die hem een flinke boete oplevert.

Dit was absoluut niet het jaar voor Daniil Medvedev. De Russische tennisser, een voormalig kampioen, werd op de Australian Open al in de tweede ronde uitgeschakeld. Op Roland Garros, Wimbledon en de US Open was het zelfs al in de eerste ronde voorbij. Tijdens zijn partij tegen Benjamin Bonzi was de Rus compleet de weg kwijt. Hij zocht ruzie met alles en iedereen: het publiek, de scheidsrechter – en sloeg uiteindelijk zijn rackets kapot.

Voor dit wangedrag volgt nu de verwachte straf: de Russische tennisser moet een boete van 150.000 dollar betalen voor onsportief gedrag. Oud-tennisser Patrick McEnroe is duidelijk: "Hij moet de rest van het jaar pauzeren."

Medvedev ontploft

De reden dat Medvedev zo explosief reageerde, kwam door een fotograaf. Hij liep bij een matchpoint van Benjamin Bonzi plots het veld op, terwijl dat niet de bedoeling was. Umpire Greg Allensworth onderbrak de wedstrijd en dirigeerde de fotograaf terug naar zijn plek. Ook kende hij een nieuwe eerste service toe aan Bonzi, terwijl hij die daarvoor miste.

Daardoor knapte iets bij Medvedev. De Rus stromde naar de stoel van de umpire en riep: "Ben je een man? Waarom tril je? Hij wil naar huis. Hij krijgt betaald per wedstrijd, niet per uur." Ook stimuleerde hij het publiek om te joelen en te fluiten. Uiteindelijk werd er na een onderbreking van zes minuten verder gespeeld. Zonder succes, want na een vijfsetter boog Medvedev het hoofd.

Fotograaf laat van zich horen

De fotograaf die het vuurtje aanwakkerde, heeft bij Daily Mail gereageerd. "Ik ben een slachtoffer en volkomen onschuldig", schreef de freelance journalist, die met advocaten bezig is om zijn accreditatie terug te krijgen. "Dit incident is al uitgegroeid tot een lynchpartij, en hoewel ik onschuldig ben, heb ik er veel onder geleden."

Never seen anything like it at a US Open



Cameraman commits career Seppuku on the court

Medvedev goes medieval and starts a civil war in the stadium

Crowd drops a guillotine on Bonzi's nerves

Medvedev breaks, match plays on.



Can't make it up. pic.twitter.com/EGWgr3yPDU — Death Ca₿ to QE (@DeathCabToQE) August 25, 2025

De journalist beweert dat een beveiliger hem had verteld dat 'de wedstrijd was gestopt' en hem had verzocht het veld op te lopen, waar hij Bonzi zag voorbereiden op zijn tweede service. Zijn beweringen worden door de organisatie tegen gesproken. "De fotograaf had van de beveiliging van de US Open de opdracht gekregen om op zijn plaats te blijven. De fotograaf negeerde deze instructies en betrad op ongepaste wijze het veld tussen de services op matchpoint."

