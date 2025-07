Mathieu van der Poel vocht samen met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard weer een heroïsch gevecht uit in de Tour de France. Dit keer kwam de Sloveense topwielrenner als winnaar uit de strijd. Na afloop droop het respect tussen Van der Poel en Pogacar er vanaf in een mooi onderonsje.

Na een heuvelachtig einde richting Rouen bleef een groepje favorieten met onder anderen Van der Poel, Pogacar en Vingegaard over. De Nederlander was op papier de sterkste sprinter, maar moest op het laatste puistje van de dag zó diep gaan dat hij naar een tweede plek achter Pogi sprintte. Na afloop was de Nederlander moegestreden:

Respect over en weer

Nadat Van der Poel op zijn gele fiets klom na de race om uit te fietsen, zat hij naast Pogacar. De wereldkampioen vroeg de kampioen met een lach: "Je probeerde het?" Zijn concurrent keek hem aan en zei: "Ik probeer het altijd, maar het is onbegonnen werk tegen jou."

Tadej: "You tried, huh ?"

Mathieu: "I always try, but it's impossible against you"

Tadej : « Tu as essayé, hein ? »

Mathieu : « J'essaie toujours, mais c'est impossible contre toi ».



These two 💛🌈#TDF2025 pic.twitter.com/jb5dcLH3S9 — Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2025

Bij de NOS reageerde Van der Poel ook met respect over zijn verlies. "Ik had graag gewonnen in de gele trui, maar van Tadej verliezen is geen schande. Op die (laatste) klim was hij al de sterkste. Ik hoopte dat ik nog kon herstellen. Maar toen ik de sprint inzette, moest ik al snel weer gaan zitten. Ik kan mezelf niets verwijten en ben trots dat ik in die groep zat."

Woensdag is hoogstwaarschijnlijk zijn laatste dag in het geel, aangezien de individuele tijdrit niet zijn sterkste punt is. "Ik ga voluit, maar realistisch gezien ben ik die trui dan kwijt. Ik ben al blij dat ik hem nog een dag mag houden", aldus Van der Poel, die net als Pogacar wel een nadeel heeft:

Pogacar wint in regenboogtrui

Waar Van der Poel net misgreep in zijn gele trui, won Pogi zijn eerste Touretappe in de regenboogtrui. Hij noemde dat in het flashinterview na afloop "heel bijzonder". "Zeker als je ziet met welke renners ik hier moest strijden om de winst", sprak de Sloveen. "Iedereen reed op zijn limiet. Ik probeerde op de laatste klim aan te vallen en zag dat alleen Jonas aansloot. Later kwamen er nog een paar bij. Dit was het wielrennen waarvan ik houd."

De kans bestaat dat Pogacar vanaf donderdag al in het geel rijdt. "Morgen volgt de eerste echte test. Natuurlijk ben ik hier voor het geel. We gaan het zien", keek hij vooruit naar de individuele tijdrit op woensdag over 33 kilometer in Caen.

