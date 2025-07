De finish van de elfde etappe van de Tour de France werd woensdag ontsierd door een demonstrant die zijn eigen belang boven dat van de wielrenners stelde. Iemand van de organisatie moest van achter de streep komen om de man te tackelen. Dat deed hij net op tijd.

Jonas Abrahamsen sprintte samen met Mauro Schmid om de ritzege in de etappe in en rondom Toulouse. De Noor, die een maand geleden nog zijn sleutelbeen brak, was een half wiel sneller bij de streep dan de Zwitserse kampioen en mocht dus zijn eerste Tour-zege vieren. Maar bijna was hun finish volledig verpest door de demonstrant, die op de finishstraat met een spandoek langs de renners rende.

Anti-Israël

De renners zaten al helemaal stuk na een chaotische etappe en moesten mentaal en fysiek ook nog afstand nemen van een demonstrant in de laatste meters. Hij had z'n eigen spandoek gemaakt, maar hield die nauwelijks goed vast. Daardoor was de tekst moeilijk leesbaar, maar uit foto's blijkt dat er op zijn shirt stond: 'Israël out of the Tour'. Hij vindt het dus niks dat er banden met het land Israël in de Ronde van Frankrijk te zien zijn. Er zijn geen Israëlische renners, maar wel een team dat door het land gesponsord wordt: Israel-Premier Tech.

Rugbytackle

De man van de organisatie, gestoken in een wit overhemd, die keihard in tegengestelde richting op de persoon afrende, tackelde de vervelende man met een rugbybeuk de hekken in.

Mathieu van der Poel

Om te voorkomen dat de man nog eens zou kunnen 'toeslaan' en bijvoorbeeld nummer drie Mathieu van der Poel dwars kon zitten, hield de Tour-man de demonstrant vast tegen het hek, tussen het publiek. Van der Poel, die enkele tellen achter de nummers 1 en 2 zat, keek nog even naar de situatie aan de zijkant. Een crash bleef gelukkig uit, waardoor het alleen bij irritant beeld bleef, zonder gevolgen.

